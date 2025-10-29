日向坂46河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』の封入特典ポストカード絵柄公開！デンマーク・メン島の花畑で撮影
日向坂46 河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（11月11日発売）の封入特典ポストカードの絵柄が公開された。
■シフォンのドレスを纏った河田のはかなげな表情に注目
ポストカードは全6種類。今回公開されたものには、デンマーク・メン島の花畑で撮影されたカットを採用。
偶然通りかかった一面の花畑にうっとりとしていたところ、農家の夫妻がにっこり微笑み、「好きなだけ撮影していいですよ」と声をかけてくれたことで撮影が実現した。
シフォンのドレスを纏った河田の表情をよりはかなげに輝かせる一枚となっている。
なお、写真集公式X（@hina2ndphoto）では、河田の動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新中。
PHOTO BY SAKAI DE JUN
■書籍情報
2025.11.11 ON SALE
日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』
■関連リンク
写真集公式X
https://x.com/hina2ndphoto
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/