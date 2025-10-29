「回復は進んでいるが…」三笘薫はカップ戦の大一番も欠場へ。ブライトン32歳指揮官が最新情報を明かす。今後はリーズ戦＆パレス戦、日本代表対決は実現するか
三笘薫の復帰はいつになるのか。
攻撃の中心を担う28歳の日本代表MFは、先月末のチェルシー戦で左足を負傷。以降プレミアリーグ３試合連続で欠場しているほか、今月の代表活動でもメンバーから外れた。
10月29日に行なわれるカラバオカップ４回戦、アーセナル戦の出場も難しいようで、現地メディア『Sussex World』がブライトンの怪我人情報を次のように伝えた。
「敵地エミレーツでのカラバオカップは、負傷中のトリオ、ヨエル・フェルトマン（ふくらはぎ）、ブラヤン・グルダ（膝）、カオル・ミトマ（足首）にとっては時期尚早だ。３人とも前回の代表戦期間以降、欠場が続いている」
また、ファビアン・ヒュルツェラー監督は、カップ戦のビッグマッチ前日に「彼らの回復は進んでいるが、明日のメンバーに入るチャンスはないと思う」と語った。
32歳の若き指揮官が率いるブライトンはアーセナル戦後、11月１日に田中碧が所属するリーズ、11月９日に鎌田大地を擁するクリスタル・パレスと、いずれもプレミアリーグで戦う。日本代表対決は実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
攻撃の中心を担う28歳の日本代表MFは、先月末のチェルシー戦で左足を負傷。以降プレミアリーグ３試合連続で欠場しているほか、今月の代表活動でもメンバーから外れた。
10月29日に行なわれるカラバオカップ４回戦、アーセナル戦の出場も難しいようで、現地メディア『Sussex World』がブライトンの怪我人情報を次のように伝えた。
「敵地エミレーツでのカラバオカップは、負傷中のトリオ、ヨエル・フェルトマン（ふくらはぎ）、ブラヤン・グルダ（膝）、カオル・ミトマ（足首）にとっては時期尚早だ。３人とも前回の代表戦期間以降、欠場が続いている」
また、ファビアン・ヒュルツェラー監督は、カップ戦のビッグマッチ前日に「彼らの回復は進んでいるが、明日のメンバーに入るチャンスはないと思う」と語った。
32歳の若き指揮官が率いるブライトンはアーセナル戦後、11月１日に田中碧が所属するリーズ、11月９日に鎌田大地を擁するクリスタル・パレスと、いずれもプレミアリーグで戦う。日本代表対決は実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」