下野紘、『鬼滅の刃』善逸は”運命的な存在”「出会えてよかった」 獪岳との緊張感で意外な感情芽生える
映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が全国で公開中。このほど、我妻善逸の声を演じる下野紘に取材した。下野は、獪岳役の細谷佳正とのアフレコを振り返り、改めて善逸の存在について語った。
【写真】やさしい眼差し！『鬼滅の刃』善逸への思いを明かした下野紘
■獪岳とのシーンは「思いもしなかった感情が生まれた」
――善逸がこれまで以上に大きな成長をみせるようなエピソードになったと思います。演じる上で意識したことや変化があれば教えてください。
下野：善逸を演じる上で、今まで原作も読んできており、変化のようなものはそこまでないと思います。ただ、無限城編は、以前からアニメ化することがあれば本当に演じたいと思っていたので、前もって家で原作を読みながら練習していました。
――どんなところにポイントを置きましたか。
下野：獪岳と戦うシーン全体です。そこに至るまでの気持ちの流れを意識して、前もって心構えはできていたかな、と思っています。
――感情をどう持っていくかを準備したということですね。
下野：そうです。ただ原作漫画とアニメとで異なるので、実際アニメの収録になったときには、自分の中で思いもしなかった感情が生まれたこともありました。
それに今回は、獪岳役の細谷（佳正）くんと一緒に収録できたこともありまして、とにかくものすごい緊張感で、覚悟を持って挑みました。細谷くんも思いを感じてくれていたようで、いい空気感の中で気持ちをつくることができました。
――実際アフレコ自体はどんな雰囲気でしたか。
下野：極力、細谷くんと話さないようにしていました。善逸にとって獪岳は、元兄弟子で特別な思いもあり、覚悟を持って倒さなければならない相手。だからこそこの戦いにおいては、現場で話しかけたりしない方がいいと思いました。むしろしてはいけない。自分の中では、近づくこともしない方がいいと思っていたくらいです。
――やっぱりその獪岳との関係性っていうのが、かなり最大の大きなポイントになっていたということですよね。
下野：そうですね。とても意識しました。
■善逸への思い「本当に出会えてよかった」「なんだかんだやっぱり優しいやつ」
――シリーズを通して演じて、改めて善逸はどんな存在ですか。
下野：善逸というキャラクターは、オーディションのときから演じたくてたまらなかった、運命的な存在だと思っています。善逸を演じたからこそ声優として成長できた部分もあると思うので、本当に出会えてよかったですし、声優・下野紘にとって出会わなければならなかった1人だと本当に思います。だからこそ、この無限城編でも全力で善逸を演じきりたいと改めて思いました。
――その善逸を演じきる上で、今回1番重きを置いたポイントは？
下野紘：獪岳との戦闘の中でみせる、新たな成長です。やはり善逸の中でいろいろな思いが溢れている瞬間なので。今回演じたことによって、自分の中でも獪岳の見え方、獪岳に対する印象が全く違うものになり、善逸を通して教えられました。あとは、なんだかんだやっぱり優しいやつなんだと思います。
