押田岳『コスラバ』Season2も出演決定 『仮面ライダージオウ』奥野壮と再々共演
俳優の奥野壮、豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の新キャストが発表され、Season1に続き曽野舜太（M!LK）、押田岳、中村優一が続投し、新たに中川翼、岡本夏美、加藤ローサ、山中崇が出演することが発表された。あわせて、棗（奥野）が斗真（豊田）をやさしく抱きしめるキービジュアルが公開された。2026年1月期に同局で放送・FODで独占先行配信される。
【写真】メロさ全開！豊田裕大をやさしく抱きしめる奥野壮
同シリーズは、累計150万部を突破した楢島さち氏の同名漫画が原作。前作では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。
追加キャストとして発表された押田は斗真の兄・佐橋天真役で続投。押田は、奥野が常磐ソウゴ／仮面ライダージオウ役で主演した『仮面ライダージオウ』（2018）に明光院ゲイツ／仮面ライダーゲイツ役で出演。Season1に引き続き、『ジオウ』コンビの再タッグが実現した。
また、シーズン1に続き、棗と斗真の先輩であるメイクアップアーティスト南条敦を曽野、棗と斗真を陰ながら応援する営業マンの田之内を中村が続投。そして今作から、なかなか美容部員として結果を出せずに悩む新人・星名理久に中川、棗と斗真の働くロミーフェリークのミューズ・弓原リサに岡本、ロミーフェリークのトップアーティスト・エマに加藤、斗真の父・佐橋紘己に山中が名を連ねる。
斗真のストレートな愛情表現に翻弄され気味の棗だが、キービジュアルでは、斗真を抱きしめる包容力あふれる棗の姿も。そんな棗に甘えているような斗真もキュートに映されている。Season 2では棗と斗真それぞれが仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や、今後の人生について考えていくターニングポイントが。そして訪れる、まさかの遠距離恋愛の危機。2人の恋愛模様や仕事、そして家族の問題がどのように変化していくのか…棗と斗真の蜜月な姿のみならず、紆余曲折なドラマティックな展開に期待が高まる。
■押田岳コメント
Season2放送決定おめでとうございます！1の時にファンのみなさまのお声次第ではイベントも!?なんて言ってたら2ができました。またこのメンバーで集まれる機会をありがとうございます。ぜひ皆様、久々のコスラバ楽しんでください！
