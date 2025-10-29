M!LK曽野舜太、奥野壮＆豊田裕大W主演『コスメティック・プレイラバー』シーズン2続投で「色気増した」 追加キャスト＆ドラマキービジュアル公開
俳優の奥野壮、豊田裕大がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』の新キャストが発表され、Season1に続き曽野舜太（M!LK）、押田岳、中村優一が続投し、新たに中川翼、岡本夏美、加藤ローサ、山中崇が出演することが発表された。あわせて、棗（奥野）が斗真（豊田）をやさしく抱きしめるキービジュアルが公開された。2026年1月期に同局で放送・FODで独占先行配信される。
【写真】メロさ全開！豊田裕大をやさしく抱きしめる奥野壮
同シリーズは、累計150万部を突破した楢島さち氏の同名漫画が原作。前作では、ドキマギする出会いから甘い同棲生活までが描かれた。
シーズン1に続き、棗と斗真の先輩であるメイクアップアーティスト南条敦を曽野、斗真の兄・佐橋天真を押田。棗と斗真を陰ながら応援する営業マンの田之内を中村が続投。そして今作から、なかなか美容部員として結果を出せずに悩む新人・星名理久に中川、棗と斗真の働くロミーフェリークのミューズ・弓原リサに岡本、ロミーフェリークのトップアーティスト・エマに加藤、斗真の父・佐橋紘己に山中が名を連ねる。
斗真のストレートな愛情表現に翻弄され気味の棗だが、キービジュアルでは、斗真を抱きしめる包容力あふれる棗の姿も。そんな棗に甘えているような斗真もキュートに映されている。Season 2では棗と斗真それぞれが仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や、今後の人生について考えていくターニングポイントが。そして訪れる、まさかの遠距離恋愛の危機。2人の恋愛模様や仕事、そして家族の問題がどのように変化していくのか…棗と斗真の蜜月な姿のみならず、紆余曲折なドラマティックな展開に期待が高まる。
■追加キャストコメント
▼曽野舜太（南条敦 役）
Season2が何よりも楽しみで、早くみなさんに伝えたくてうずうずしていました。またこの作品に参加できること、とても光栄に思います。今回は、現場で「色気増したな〜」と言われていた南条にもぜひ注目していただけたらうれしいです！恋とメイク、どちらもパワーアップした物語になっています。放送をぜひ楽しみにしていてください！
▼押田岳（佐橋天真 役）
Season2放送決定おめでとうございます！1の時にファンのみなさまのお声次第ではイベントも!?なんて言ってたら2ができました。またこのメンバーで集まれる機会をありがとうございます。ぜひ皆様、久々のコスラバ楽しんでください！
▼中村優一（田之内 役）
「コスメティック・プレイラバー」の世界に戻ってきました!! 再び田之内さんとして、棗くんと佐橋くんの関係をそっと温かく見守りながら過ごした撮影期間でした。前作を愛してくださったみなさまにも、今回の物語がより深く心に残る時間になると思います。ぜひ、楽しんでください!!
▼岡本夏美（弓原リサ 役）
Season2から新たに参加させていただくことになりました。“コスラバ”の、愛深さや人間らしさに惹かれていたので、リサとして携わることができて光栄です。主演のお2人が紡いできた世界に、そっと交わりながら、今作も素敵なものになったらいいなと心を込めて演じました！楽しんでいただけたらうれしいです！
▼中川翼（星名理久 役）
Season1を観ていたので、「コスラバ」の世界に入れることができてとてもうれしかったです。星名理久の繊細さや葛藤に触れ、自分自身とも深く向き合えました。この作品に、そして星名くんに出会えたことを心から幸せに思います。
▼加藤ローサ（エマ 役）
エマ・ローレン役で参加させていただきました。Season2ということで現場はとても活気があり、すぐに打ち解けることができたように思います。とても楽しかったです。主演のお2人のやり取りを間近で見て、思わずキュンとしてしまう瞬間もありました。皆さまもぜひお楽しみに！
▼山中崇（佐橋紘己 役）
斗真の父、佐橋紘己を務めました。バイタリティ溢れる経営者で景気のいい人物です。あやかりたいなと思いました。斗真との確執、棗くんとの関係。もしかしたら2人の恋路に波乱が起きるかも、しれません。どうぞお楽しみに。
