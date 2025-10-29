»³ÅÄÎÃ²ð¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì35¼þÇ¯SP ½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡¦¥¿¥â¥ê¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¡È´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¡É¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤¬35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì35¼þÇ¯SP ½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢11·î£¸Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£¤½¤Î3ºîÉÊÌÜ¤ò¾þ¤ë¿·ºî¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
5·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø35¼þÇ¯SP½Õ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²áµîºî¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¼î¶Ì¤Î5ËÜ¤òÊüÁ÷¤·¡¢²û¤«¤·¤àÀ¼¤äÉü³è¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¯Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Ï¡¢35¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·ºî3ËÜ¤È¡¢·æºîÁª1ËÜ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¹½À®¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç1ºîÉÊÌÜ¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¼ç±é¡Ø¤¢¤Ê¤¿ÇîÊª´Û¡Ù¡¢2ºîÉÊÌÜ¤Ë°ËÆ£½ß»Ë¼ç±é¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3ºîÉÊÌÜ¤ò¾þ¤ë¿·ºî¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»³ÅÄÎÃ²ð¼ç±é¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥à¡Ù
3ºîÉÊÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥à¡Ù¡£¼ç±é¤ò»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢»³ÅÄ±é¤¸¤ëÆÁ±Ê¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Î²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤ÇµÕº¨¤ß¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢ºÊ¤Î¥æ¥Î¤«¤é¤â¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤éÊÌ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆÁ±Ê¤Î¤â¤È¤Ë¡¢º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ¤Î¡È¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬Å¾¤ó¤À¡É¥²ー¥à¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬ÆÏ¤¡¢¥²ー¥à¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¾Þ¶â30²¯¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿»³ÅÄ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£»³ÅÄ¼«¿È¤â¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¡È¤¨¡©¡¡½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢Ìø¤æ¤êºÚ¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¤éÉ½¸½ÎÏË¤«¤ÊÇÐÍ¥¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£Ìø¤ÏÆÁ±Ê¤ÎºÊ¡¦¥æ¥Î¤ò±é¤¸¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡¢ÆÁ±Ê¤ÎÍ§¿Í¡¦°ð³À¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼ÒWEMAD¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯ºîÉÊ¡£WEMAD¤¬²áµî¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡ØÀÖ¤¤ÂµÀè¡Ù¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Æü´Ú¶¦Æ±ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Êºî²È¤äµÓËÜ²È¤È¹ë²ÚÇÐÍ¥¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È´ñÌ¯¤Ê¡ÉÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¡£¤Ê¤ª¡¢30Æü¤Ë¤Ï·æºîÁª¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³ÅÄÎÃ²ð ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì35¼þÇ¯SP ½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù
11/08¡ÊÅÚ¡Ë21:00～23:10
¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡§¥¿¥â¥ê
¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥à¡Ù¥¥ã¥¹¥È¡§»³ÅÄÎÃ²ð¡¡Ìø¤æ¤êºÚ¡¡ÅÏÊÕÂçÃÎ
¡ã¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥à¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÆÁ±ÊÀµÉ×¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¡¢µÕº¨¤ß¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ±¡¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¤·¤«¤âºÊ¤Î¥æ¥Î¡ÊÌø¤æ¤êºÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤éÊÌ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëÆÁ±Ê¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬Å¾¤ó¤À¡É¥²ー¥à¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤À¤Ã¤¿¡£º¹½Ð¿ÍÉÔÌÀ¤Î¼ê»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥ëー¥ë¤Ï¡Ö¹ç¿Þ¤Î¤¢¤È¡¢30ÉÃ»ß¤Þ¤ì¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â30²¯¡×¡£¥¯¥ê¥¢¤Î¤¿¤Ó¤ËÂç¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë¥²ー¥à¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÆÁ±Ê¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î°ð³À¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤â¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡Ä¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.fujitv.co.jp/kimyo