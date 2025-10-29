山田涼介、『世にも奇妙な物語』初出演にして主演 スタッフからも「え？出たことないの？」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、11月8日に放送されるフジテレビ系土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（後9：00）内オムニバスドラマ『止まらなければ生きられないゲーム』で同シリーズ初出演にして主演を務めることが決定した。
【写真】チェリー柄×メガネのジェラートピケを着こなす山田涼介
今回の『秋の特別編』は、35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と、傑作選1本というスペシャルな構成。これまで1作品目の川口春奈主演『あなた博物館』、2作品目に伊藤淳史主演『七階闘争』が解禁となったが、3作品目を飾る新作がこのたび解禁となった。
本作は山田演じる徳永が、保証人になっていた友人の会社の倒産で逆恨みによる暴行を受け、妻のユノからも借金を背負ったままなら別れると言われるところから物語が始まる。そんな徳永のもとに、差出人不明の“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状が届き、ゲームで最後まで残った者は賞金30億を受け取ることができるというが…。
共演には、柳ゆり菜、渡辺大知ら表現力豊かな俳優が脇を固める。柳は徳永の妻・ユノを演じ、渡辺は、徳永の友人・稲垣を演じる。また、本作の脚本は、韓国の制作会社WEMADとの共同開発作品。WEMAD が過去に制作した『赤い袖先』は韓国国内で数々の賞を受賞し、話題を呼んだ。日韓共同作品として、新しいスタイルの『世にも奇妙な物語』を届ける。
■あらすじ
徳永正夫は、保証人になっていた友人の会社が倒産し、逆恨みによる暴行を受けて入院する羽目に。しかも妻のユノからは、借金を背負ったままなら別れると言われてしまう。意気消沈する徳永の元に届いたのが、“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状だった。差出人不明の手紙に書かれたルールは「合図のあと、30秒止まれ。最後まで残った者には賞金30億」。クリアのたびに大金が振り込まれ、徐々にゲームにのめり込んでいく徳永は、友人の稲垣もゲームに参加していると知り…。
■山田涼介コメント
――『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。
初出演なのですが、衣装合わせの時に監督やプロデューサーからも、“え？出たことないの？”って言われるくらい意外性があったみたいです（笑）。幼いころから見ていた番組ですし、『世にも』の不思議な空気感に飛び込めるというのは、うれしかったです。
――『止まらなければ生きられないゲーム』の台本を読まれての感想をお聞かせください。
“デスゲーム”っぽい作品はよく見ますし、『世にも』の中でも、ストレートでわかりやすいタイプだと思うので、誰でも楽しめるタイプの作品だと思います。
――主人公・徳永を演じられて、いかがでしたか？
（徳永が）不びんな男だなぁって（笑）。作品の中で普通の状態の時が少なくて、どこかしら負傷していて。撮影中、（メイクで）傷をつけて、拭いて、足して…ってやっています（笑）
――視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。
こういう作品が短編ドラマとしてできるのは『世にも』ならではですし、今回放送される他の新作2本も含めて35周年らしく面白いものになると思いますので、楽しんでご覧いただければと思います。
【写真】チェリー柄×メガネのジェラートピケを着こなす山田涼介
今回の『秋の特別編』は、35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と、傑作選1本というスペシャルな構成。これまで1作品目の川口春奈主演『あなた博物館』、2作品目に伊藤淳史主演『七階闘争』が解禁となったが、3作品目を飾る新作がこのたび解禁となった。
共演には、柳ゆり菜、渡辺大知ら表現力豊かな俳優が脇を固める。柳は徳永の妻・ユノを演じ、渡辺は、徳永の友人・稲垣を演じる。また、本作の脚本は、韓国の制作会社WEMADとの共同開発作品。WEMAD が過去に制作した『赤い袖先』は韓国国内で数々の賞を受賞し、話題を呼んだ。日韓共同作品として、新しいスタイルの『世にも奇妙な物語』を届ける。
■あらすじ
徳永正夫は、保証人になっていた友人の会社が倒産し、逆恨みによる暴行を受けて入院する羽目に。しかも妻のユノからは、借金を背負ったままなら別れると言われてしまう。意気消沈する徳永の元に届いたのが、“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状だった。差出人不明の手紙に書かれたルールは「合図のあと、30秒止まれ。最後まで残った者には賞金30億」。クリアのたびに大金が振り込まれ、徐々にゲームにのめり込んでいく徳永は、友人の稲垣もゲームに参加していると知り…。
■山田涼介コメント
――『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。
初出演なのですが、衣装合わせの時に監督やプロデューサーからも、“え？出たことないの？”って言われるくらい意外性があったみたいです（笑）。幼いころから見ていた番組ですし、『世にも』の不思議な空気感に飛び込めるというのは、うれしかったです。
――『止まらなければ生きられないゲーム』の台本を読まれての感想をお聞かせください。
“デスゲーム”っぽい作品はよく見ますし、『世にも』の中でも、ストレートでわかりやすいタイプだと思うので、誰でも楽しめるタイプの作品だと思います。
――主人公・徳永を演じられて、いかがでしたか？
（徳永が）不びんな男だなぁって（笑）。作品の中で普通の状態の時が少なくて、どこかしら負傷していて。撮影中、（メイクで）傷をつけて、拭いて、足して…ってやっています（笑）
――視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。
こういう作品が短編ドラマとしてできるのは『世にも』ならではですし、今回放送される他の新作2本も含めて35周年らしく面白いものになると思いますので、楽しんでご覧いただければと思います。