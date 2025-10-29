ラウール、那須雄登が“真都”呼びで浮所飛貴がときめく SnowMan末っ子としての役割は「暴走機関車」
9人組グループ・Snow Manのラウールが、30日午後4時配信のPrime Videoの音楽番組『Star Song Special Season2』に出演する。ジュニア・ACEesと初コラボで、V6の「WAになっておどろう」、少年隊の「仮面舞踏会」をカバー。トーク企画ではACEesの那須雄登はラウールを本名の「真都（まいと）」呼びし、浮所飛貴がときめく一幕ものぞかせる。
ラウールはACEesとの共演について「初めてのコラボで新鮮ですが、昔からの顔なじみの面々でもあり、懐かしさもあってワクワクします」と笑顔。ACEesの作間龍斗は「少年隊オリジナルの振り付けにも注目してください！」と見どころを語る。
ほかにもACEesは2曲パフォーマンス！グループ初のオリジナルソング「PROLOGUE」では、衣装のデザインを担当した佐藤龍我が「“キラキラ”をイメージして、オーロラ柄に見えるような素材を使っています」と語るほか、浮所は「僕らの熱い思いが歌詞に入っています」、深田竜生は「ACEesらしさを全開に出している曲です」と見どころをアピール！
さらに、嵐の振り付けで披露する「青空の下、キミのとなり」の曲フリでは、佐藤が「“絶対に歌ってやるぞ”と10年ぐらい思い続けていた曲なので、やっと叶いました!!」と大興奮。そして、ジュニアがジャンルを問わず自由にアピールする新コーナー「Star Challenge」では、中村浩大（SpeciaL）がタップダンスに挑む。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問を返し“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回は“ほぼ同世代”のラウールとACEesが対面。周囲のメンバーたちが「初めて知った」という“ラウールと那須の関係”が明らかになっていく。さらに、ラウールとACEesメンバーそれぞれの思い出も振り返られ、MCのビビる大木は「関係性バッチリですね」とうなる。
本題の質問タイムでは、“ACEes最年少”佐藤が“Snow Man最年少”ラウールへ「末っ子キャラとしての役割」を質問。ラウールは「末っ子は“暴走機関車”！冗談に聞こえるけどマジ」だといい、Snow Manでの自分の立ち位置を解説していく。そして質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、ラウールがACEesの深田を指名。深田が考える自身の“グループでのポジション”とは。
続いて、ラウールのランウェイモデル挑戦の話題へ。海外でのオーディションに参加した際、“あるハプニング”に遭遇したそう。衝撃のエピソードに一同が「超大変！」と驚くなか、ACEesの作間も「最初で最後、1回だけありました」と仕事で経験したハプニングを明かし、MCのビビる大木は約30年前に挑んだという過酷なロケを振り返る。
また、浮所はラウールのダンスについて深掘り。ラウールはキッズダンサー時代に世界大会で準優勝を果たすなど、圧倒的な実力の持ち主だが、ラウール本人いわく「もともとダンスは下手なほうで、センスもなくて」とのこと。苦手だったダンスをどう乗り越えたのか。自身のダンス論を力説するほか、“あるACEesメンバー”のダンススキルを絶賛。その後もラウールからACEesへのリスペクトは止まらず、メンバーたちは「めっちゃ褒めてくれるじゃん！」と大喜びだ。
一方、ACEesの佐藤は「ダンスで大切にしていること」を発表。スタジオはダンスにまつわる“あるある”話で盛り上がっていく。“ほぼ同世代”ならではの本音で話し合うラウールとACEes。「この収録を週に2回ぐらいやりたい！」（ラウール）、「まだ話したい思い出がたくさんある」（浮所）と白熱した内容となった。
