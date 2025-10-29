向井康二、ギリギリな“神映像”に激怒 沢村一樹が予期せぬ衝撃で冷や汗
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、30日放送のTBS系バラエティー『キセキの動画大集合！“神”映像グランプリ』（後8：00）に出演する。珠玉の神映像を見て、世界で1つだけのオリジナルランキングを作成する「出張神映像」コーナーに登場する。
【写真】やさしく目を合わせ笑い合う森崎ウィン、向井康二
同番組は南海キャンディーズ・山里亮太がMCを務め、スタジオゲストには朝日奈央、河野純喜（JO1）、佐藤景瑚（JO1）、タイムマシーン3号（山本浩司、関 太）、田中卓志（アンガールズ）、ゆうちゃみを迎え、クイズを交えながら“神”映像をたっぷり紹介していく。
今回もさまざまなジャンルの映像を世界中から厳選。大人気のおマヌケ映像では、消防署の緊急出動で起こった衝撃映像にスタジオは大盛り上がりとなる。子どもたちが起こしたプリティーなおマヌケ映像も登場！ ほかにも、美容院は何かが起こりがち…？美容院で撮影された衝撃的な映像をピンポイントに紹介する。
新コーナー「神映像1分シアター」では衝撃的な瞬間を収めたショート動画を１分間に何本も贅沢に紹介する。一瞬で過ぎてゆく衝撃映像の数々にスタジオゲストたちの感情がジェットコースター状態となり困惑する一幕も。
さらに、「出張神映像」のコーナーでは “まさか”は突然やってくる…予期せぬ衝撃映像に沢村一樹が汗だくに。向井は“ギリギリ”な神映像に挑む。驚きのあまり向井が激怒した神映像とは。キンタロー。がモノマネを忘れて驚がくした“まさか”すぎる映像も。さらに、織田信成、佐藤栞里、横澤夏子は思わず「すてきやん」と言いたくなるような感動的な映像で涙する。
