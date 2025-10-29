日向坂46河田陽菜、ボディラインあらわな“花畑”カット 2nd写真集封入特典ポストカード解禁
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より封入特典ポストカードの絵柄が公開された。
【写真】河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』 表紙全4種一覧
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、全6種類の封入特典ポストカードの1種。デンマーク・メン島で偶然通りかかった一面のお花畑にうっとりとしていたら、農家さんのご夫妻がにっこり微笑み「好きなだけ撮影していいですよ」と声をかけてくれたことで実現。シフォンのドレスをまとう“おひな”の表情をよりはかなげに輝かせてくれた一枚となっている。
