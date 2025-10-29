　29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1110円高の5万1330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万1249.82円に対しては80.18円高。出来高は3万2233枚となっている。

　TOPIX先物期近は3291ポイントと前日比2.5ポイント高、現物終値比3.10ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51330　　　　 +1110　　　 32233
日経225mini 　　　　　　 51325　　　　 +1105　　　379836
TOPIX先物 　　　　　　　　3291　　　　　+2.5　　　 34023
JPX日経400先物　　　　　 29750　　　　　 +55　　　　1565
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　 -15　　　　2806
東証REIT指数先物　　　　　1947　　　　 -16.5　　　　　69

株探ニュース