日経225先物：29日正午＝1110円高、5万1330円
29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1110円高の5万1330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万1249.82円に対しては80.18円高。出来高は3万2233枚となっている。
TOPIX先物期近は3291ポイントと前日比2.5ポイント高、現物終値比3.10ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51330 +1110 32233
日経225mini 51325 +1105 379836
TOPIX先物 3291 +2.5 34023
JPX日経400先物 29750 +55 1565
グロース指数先物 701 -15 2806
東証REIT指数先物 1947 -16.5 69
株探ニュース
