『青のミブロ』イラストギャラリー総選挙開幕 誌面飾ったカラーから1枚を選ぼう
漫画『青のミブロ』イラストギャラリー総選挙のお知らせが、29日発売の『週刊少年マガジン』48号にて掲載された。
【写真】下手すぎる（笑）マガジン担当編集が描いた漫画イラスト
2021年10月13日の連載開始から、4年目を迎えた『青のミブロ』。そんな『青のミブロ』の思い出を振り返るイラストギャラリー企画を開催。好きなカラーイラストの話数もしくは巻数を記入して応募。一位になったカラーイラストの複製原画やQUOカードが当たる。
週刊少年マガジンで連載中の同作は、1863年、京都を舞台に心優しき少年・におの運命は、土方歳三と沖田総司に出会ったことをきっかけに動き出す。少年を突き動かしたのは、内に秘めていた不条理に対する“怒り”と「世界を変えたい」という純粋で誠実な“願い”。その想いを胸に入隊した最凶の剣客集団「壬生浪士組」、通称“ミブロ”で、少年は時に己の無力さに傷つき、時に残酷な真実に震えながら、激動の青い春を駆ける。
【写真】下手すぎる（笑）マガジン担当編集が描いた漫画イラスト
2021年10月13日の連載開始から、4年目を迎えた『青のミブロ』。そんな『青のミブロ』の思い出を振り返るイラストギャラリー企画を開催。好きなカラーイラストの話数もしくは巻数を記入して応募。一位になったカラーイラストの複製原画やQUOカードが当たる。