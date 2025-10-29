「ジャパンモビリティショー」がきょうから始まりました。EV＝電気自動車では、海外勢が日本市場への参入を本格化させています。

トヨタ自動車 豊田章男 会長

「日本の心、ジャパンプライドを世界に発信していく、そんなブランドに育てていきたい」

トヨタが公開したのは「センチュリー」のクーペタイプです。今回トヨタはセンチュリーをレクサスの上位ブランドと位置づけ、エンブレムには江戸彫金、シートには西陣織などを使い「日本のものづくり」を強調しました。

一方、海外勢はEVに力を入れています。

中国のBYDは“軽自動車のEV”を公開。日本の新車販売の4割をしめる“軽自動車市場”に参入します。

台湾の「ホンハイ」傘下の家電メーカー、シャープもEVを発表。2027年度の発売を目指します。

記者

「上空をイメージした映像や地図などが表示されていて、まるで東京の空の上を飛んでいるかのよう」

また、空飛ぶクルマに試乗ができる10年後の未来を再現したエリアも登場しました。

一般公開はあさってからです。