アメリカのトランプ大統領が韓国に到着しました。韓国に向かう機内でトランプ氏は中国に課している関税を引き下げる可能性に言及しました。韓国南部・慶州から中継です。

◇

トランプ大統領は慶州に到着後、APECの関連会議に出席するほか、米韓首脳会談を行う予定です。

日本に3日間滞在したトランプ大統領は29日朝、専用機「エアフォースワン」で韓国に向けて飛び立ちました。

トランプ大統領は29日午後、韓国・李在明大統領と会談を行います。会場の周辺では朝から関係者が歓迎式典に向けた準備をする様子が見受けられました。

韓国はアメリカとの関税交渉をめぐり、対米投資の具体的な内容についてまだ合意に至っておらず、会談で詰めの協議を行いたい意向です。

また、韓国大統領府関係者によりますと、トランプ大統領へのプレゼントとして古代朝鮮の新羅時代の王族が付けていた冠をイメージした金の冠が用意されているということです。

またトランプ大統領は30日、中国の習近平国家主席と首脳会談を行いますがさきほど韓国に向かう機内で記者団の質問に答え、中国がトランプ政権が問題視してきた薬物フェンタニルへの対応を強化すれば、中国に課している20％の関税を「引き下げられるだろう」と述べました。

30日の習近平国家主席との会談で、「たくさんの問題を解決できるだろう」と強調した一方で、台湾について話すかどうかは分からないと述べています。

またトランプ大統領は意欲を見せてきた北朝鮮の金正恩総書記との会談をめぐっては「今は中国に集中している」と述べるにとどめ会談を実現できるかは明言しませんでした。