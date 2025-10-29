2024年に乳がんを患った梅宮アンナさんが、自身のインスタグラム・ストーリーズで髪質の変化について近況を綴りました。



【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん 髪が "クルクル・パサパサ" 治療を経て髪質に変化？「ストレートアイロンを」





アンナさんは「抗がん剤が終わって半年が過ぎて。髪の毛は伸びている」と報告。かつて抗がん剤治療を受けていたときは、アンナさんは一旦は脱毛し、ウィッグを使用していることも綴っていました。そして今回は、投与が終わってから髪の毛が回復している様子を伝えています。









そんなアンナさんは髪について「かなり髪の毛がクルクルで」「髪の毛はパサパサで辛いけど」とテキスト。アンナさんが投稿した写真では、伸びてきた髪の毛がタンポポの綿毛のように四方八方にふわふわと広がってしまっていて、抗がん剤投与の前と後で髪質が変化したのかと思われるような様子です。

アンナさんは「ストレートアイロンを使うことにしました」と、髪の改善に一手間かけることを伝えています。

