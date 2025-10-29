切るだけでシャレ見え & 若見え！？【40・50代】に「ぷつっとボブ」が推せるーッ♡

印象をアップデートさせたいミドル世代にぴったりな「ぷつっとボブ」にフォーカス。毛先をぷつっと揃えることで、若々しくアクティブな印象を与えられそうです。スタイリングも簡単なので、忙しい毎日にも清潔感とこなれ感を両立できるのが嬉しいポイント。おしゃれで頼れる「ぷつっとボブ」をさっそくチェック！

小顔見えするコンパクトなシルエット

顎のラインでぷつっと揃えたコンパクトなミニボブ。透明感のあるカラーを合わせて軽やかな雰囲気に仕上げています。顎ラインのぷつっとボブは、首や顔まわりがすっきりすることで自然と小顔に見えるのが嬉しいポイント。タートルネックやマフラーといった秋冬のファッションアイテムとも好相性です。

ナチュラルで女性らしい雰囲気

ナチュラルな毛流れを活かしたぷつっとボブ。肩の位置で自然にくびれるシルエットが女性らしい印象です。シャープに見えがちなボブは、ブラウンカラーを合わせることで軽やかさや柔らかさをプラスできそう。あたたかみのあるカラーを選んで季節感を演出するのもおすすめです。

グラデーションカラーが立体感をプラス

シンプルなボブにグラデーションカラーが映えるヘアスタイル。グラデーションによって髪に立体感が生まれ、こなれた雰囲気を演出できそうです。結べる長さなので、忙しい40・50代のライフスタイルにもフィットするはず。

前髪を流してこなれ感アップ

こちらのぷつっとボブは、顔まわりの髪を後ろに流すことで柔らかさや抜け感がプラスされています。ぱつっとした切りっぱなしラインに流れるような前髪が加わることで、ぐっとこなれた印象を与えられそう。シーンに合わせてアレンジして、印象をチェンジするのもおしゃれです。

