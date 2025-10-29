青山テルマ、青髪に大胆イメチェン「似合うのすごい」「可愛すぎる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/29】歌手の青山テルマが10月27日、自身のInstagramを更新。青い髪にイメージチェンジした画像を添え、誕生日を報告した。
【写真】38歳歌手「似合うのすごい」青髪で印象ガラリ
◆青山テルマ、ブルーヘア姿公開
青山は「無事本日38歳になりました！！」と38歳の誕生日を迎えたことを報告。ピンク色の髪から一転して真っ青な髪色のボブ姿を披露した。さらに「日々支えてくれるみんなのお陰で毎日楽しみながら悩みながら笑いながら生きてます」とファンへの感謝をつづった。
◆青山テルマの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとう」「青もいいね」「似合うのすごい」「可愛すぎる」「生まれてきてくれてありがとう」「イメージチェンジ大成功」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
