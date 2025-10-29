山田涼介「世にも奇妙な物語」初出演にして主演 スタッフからは驚きの声も「“え？出たことないの？”と言われました（笑）」
【モデルプレス＝2025/10/29】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、11月8日放送のフジテレビ系土曜プレミアム「世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編」（21時〜23時10分）に出演することが決定。山田は同番組初出演にして、初の主演を務める。
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーな姿
おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう「世にも奇妙な物語」が35周年を迎え、土曜プレミアム「世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編」として放送。5月31日に放送された「35周年SP春の特別編」では、過去作の中からファンの中でも人気の高い珠玉の5本を放送し、懐かしむ声や復活を喜ぶ声が多く大きな話題となったが、今回の「秋の特別編」は、35周年の締めくくりにふさわしい新作3本と、傑作選1本というスペシャルな構成で届ける。これまで1作品目の川口春奈主演「あなた博物館」、2作品目に伊藤淳史主演「七階闘争」が解禁となったが、3作品目を飾る新作がこのたび解禁となった。
3作品目のタイトルは、「止まらなければ生きられないゲーム」。主演を山田が務める。本作は、山田演じる徳永正夫が、保証人になっていた友人の会社の倒産で逆恨みによる暴行を受け、妻のユノからも借金を背負ったままなら別れると言われるところから物語が始まる。そんな徳永のもとに、差出人不明の“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状が届き、ゲームで最後まで残った者は賞金30億を受け取ることができるというが…。
これまで多くの映像作品でさまざまな役柄を演じてきた山田だが、意外にも「世にも奇妙な物語」への出演は今回が初。山田自身も、「監督やプロデューサーから“え？出たことないの？”と言われました（笑）」と話した。共演には、柳ゆり菜、渡辺大知ら表現力豊かな俳優が脇を固める。柳は徳永の妻・ユノを演じ、渡辺は、徳永の友人・稲垣を演じる。また、本作の脚本は、韓国の制作会社WEMADとの共同開発作品。WEMAD が過去に制作した「赤い袖先」は韓国国内で数々の賞を受賞し、話題を呼んだ。日韓共同作品として、新しいスタイルの「世にも奇妙な物語」を届ける。
徳永正夫（山田涼介）は、保証人になっていた友人の会社が倒産し、逆恨みによる暴行を受けて入院する羽目に。しかも妻のユノ（柳ゆり菜）からは、借金を背負ったままなら別れると言われてしまう。意気消沈する徳永の元に届いたのが、“だるまさんが転んだ”ゲームへの招待状だった。差出人不明の手紙に書かれたルールは「合図のあと、30秒止まれ。最後まで残った者には賞金30億」。クリアのたびに大金が振り込まれ、徐々にゲームにのめり込んでいく徳永は、友人の稲垣（渡辺大知）もゲームに参加していると知り…。
― 「世にも奇妙な物語」に出演が決まった時の感想をお聞かせください。
「初出演なのですが、衣小合わせの時に監督やプロデューサーからも、“え？出たことないの？”って言われるくらい意外性があったみたいです（笑）。幼いころから見ていた番組ですし、『世にも』の不思議な空気感に飛び込めるというのは、嬉しかったです」
― 「止まらなければ生きられないゲーム」の台本を読まれての感想をお聞かせください。
「“デスゲーム”っぽい作品はよく見ますし、『世にも』の中でも、ストレートでわかりやすいタイプだと思うので、誰でも楽しめるタイプの作品だと思います」
― 主人公・徳永を演じられて、いかがでしたか？
「（徳永が）不憫な男だなぁって（笑）。作品の中で普通の状態の時が少なくて、どこかしら負傷していて。撮影中、（メイクで）傷をつけて、拭いて、足して…ってやっています（笑）」
― 視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。
「こういう作品が短編ドラマとしてできるのは『世にも』ならではですし、今回放送される他の新作2本も含めて35周年らしく面白いものになると思いますので、楽しんでご覧いただければと思います」
◆山田涼介「世にも奇妙な物語」初出演で主演
◆「止まらなければ生きられないゲーム」あらすじ
◆山田涼介コメント
