映画「ワイルド・スピード」の新アトラクション、米ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに2026年誕生
【女子旅プレス＝2025/10/29】アメリカ・カリフォルニア州のユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに、映画『ワイルド・スピード』をテーマにした新アトラクション「ワイルド・スピード： ハリウッド・ドリフト（Fast & Furious： Hollywood Drift）」が誕生する。オープンは2026年を予定している。
同アトラクションは、全長約1,250メートルの屋外コースターで、各車両が360度回転する画期的な構造をもち、高速で回転しながら最高時速約115kmで疾走。まるで滑らかにドリフトしているかのような感覚を生み出し、ゲストは『ワイルド・スピード』の世界さながらの心臓が脈打つようなスリルを味わえる。
完成後にはユニバーサル・スタジオ史上最速のコースターとなることでも注目を集めており、アドレナリンが沸き立つ疾走感、これまでにない究極の興奮が待っている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
