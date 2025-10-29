気温も下がり、ようやく秋を感じられるようになった今日この頃。「肌寒い朝、温かい布団から出れずについつい二度寝してしまう」という人は少なくないのでは？ そうした状況を打破できるアプリが若者達の間で話題になっていると聞きつけた筆者。さっそく調査しました。

誰にでもある二度寝

二度寝による寝坊を防いでくれるという心強いアプリとはメザミー株式会社がリリースした、その名も「メザミー」。どんな内容かざっくりまとめると「自分で自分にペナルティを追わせる」というもの。寝坊すると自身が設定した金額が「罰金」として自動的にアプリに課金されてしまうのです。





寝坊したら課金（罰金）というペナルティが

まず事前に自宅の場所・時間・金額（実際に払ったら痛いと感じる額）を設定。寝坊して、設定時間までに自宅から100m以上離れ離れられなかった場合は課金となります。

このメザミー、朝が苦手で既存の目覚ましアプリでうまく起きられなかった開発者によって作られました。開発者は、朝きちんと起きられない理由を「目覚ましに気づかないのではなく、目覚ましを止めたあげく二度寝してしまうから」と考えたそう。その上で、二度寝を確実に防ぐ方法として「家を出る（家から100m以上離れる）」としたのだとか。

目覚まし、いつの間にか止めちゃってるんですよね……

メザミーの利用者は20〜40代の男女が多いそうで、アプリのリリースから実際に課金されたことのある最高額はなんと10万円とのこと。しかしながら「医師国家試験の勉強で毎日図書館に行くためにメザミーを使っていました。おかげさまで受かりました」といった声もあるとか。

「寝坊で遅刻」は信頼を著しく損ねます。悩んでいる人は対策のひとつとして検討してみるといいかもしれません。

（取材・文＝濱田象太郎）