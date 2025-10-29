STARGLOW、ADAM＆GOICHI初出演の「BMSG FES’25」裏側「ずっと気にかけてくれた」BE:FIRST・LEOから5人へ緊張解くアドバイス【連載Vol.6】
【モデルプレス＝2025/10/29】BMSGのオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）から新たに結成されたボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）。モデルプレスでは、1人ひとりの心境に迫るソロインタビューと、5人全員へのインタビューを連載形式で届けている。最終回となる全員インタビューでは、プレデビュー直後の出演となった『BMSG FES’25』の裏側やデビューへの意気込みを語ってもらった。【インタビュー連載Vol.6】
【写真】デビュー控えるSTARGLOWがイケメン揃い
『THE LAST PIECE』は公式関連動画の総再生回数が7000万回再生を超え、10代限定のオーディションにもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能を持った参加者たちが集結し、大きな話題に。ファイナリスト10人で歌唱した『PIECES』と5人ずつの2チームで歌唱した『Moonchaser』の2曲が課題曲となった最終審査を経て、メンバーがRUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）の5人に決定した。
STARGLOWは9月22日に『Moonchaser』を配信リリースし、プレデビュー。9月26日にはTBS系『THE TIME,』（毎週月曜〜金曜 あさ5時20分〜8時）へ生出演、9月27日・28日の『BMSG FES’25』で初ライブパフォーマンスを行うなど、プレデビュー直後から精力的に活動を広げている。そんなSTARGLOWに、モデルプレスはインタビューを実施。まだ初々しくも着実に成長を遂げる彼らに直撃した。
― プレデビュー曲『Moonchaser』は『THE LAST PIECE』最終審査の課題曲でもありましたが、その最終審査まで、またさらにプレデビュー後も様々な音楽番組やステージを経て、成長し続けているように感じます。それぞれお互いのパフォーマンスを観て「この人のここ成長したな」と思う部分はありますか？
KANON：本当に全員が成長したと思うんですけど、ADAMは参加者の中で1番ダンス歴が浅かったのに最後までずっと食らいついて最終審査まで残って。最終審査も一緒のチームだったんですけど、やっぱり練習の向き合い方がちゃんとしているからこそ如実に伸びているんだと思ったので、その最終審査の映像を観ても見違えるようにすごく上手くなったなと。僕も言える立場ではないですが、そこはすごく感じました。
ADAM：嬉しいですね。TAIKIもですけど、同じチームで教えてくれていたので、みんなのおかげで食らいつくことができました。
― それではADAMさんから見て成長したなと思う人は？
ADAM：GOICHIとTAIKIがラップで、KANONとRUIは歌の部分が多いんですけど、高音のパートが多い曲なので、練習の時から僕も含め3人は高音域の部分を出すのに結構苦労して。でも今は「もう音域広がったね」と話すくらいみんな楽に出るようにもなってきて、僕もラップより歌を担当することが多いので、難しさを分かっているからこそ（KANONとRUIは）すごいなと感じます。
― お互いに歌唱面で相談し合うことも多いんですか？
ADAM：それこそみんな声質が違うので「これどうやって発声してるの？」とか「どうやって歌ったらそうやって歌えるの？」とかは、TAIKIとGOICHIも含めてめっちゃ話しています。
TAIKI：すごく話しますね。みんなちゃんとアドバイスし合ったりもできますし、基本的には「ここめっちゃいいよね」と褒め合ったりとかはちょくちょくしています。
― 9月27日〜28日に開催された「BMSG FES’25」へのご出演もおめでとうございます。プレデビュー直後のステージ、そしてSKY-HIさんをはじめ多くの先輩アーティストと共演する貴重な機会だったと思いますが、本番の裏側やリハーサルなどで印象的なことはありましたか？
GOICHI：僕とADAMは特に今回いろんな先輩方と距離を縮めることができて、（BE:FIRSTの）SOTA（ソウタ）くんとかは一緒に写真を撮ったりしました。TikTokも撮りましたし、ケータリングスペースに行ったら誰かいるという状況だったので一緒にご飯を食べたり。特に待ち時間が長かった僕とADAMはずっと外でステージを観たりしていたので、本当に全員レベルでいろんな人とお話しできました。
― 特に本番前に励ましてくれた方などはいらっしゃいましたか？
GOICHI：全員かなと思うんですけど、特にLEO（レオ）くん（BE:FIRST）はずっと気にかけてくれていて。
KANON：確かに。
GOICHI：「頑張ってね」と握手してくれました。もちろん他の方も声をかけてくれたんですけど、LEOくんは会うたびに話しかけてくれてすごく良い方だなと思いました。
KANON：ステージに立つ前に、LEOくんがSTARGLOWのみんなに声をかけてくださって「全体で見たら3万人以上というすごい大きな数の人たちがいて、それに圧倒されるかもしれないけど、俺らはその1人に向けて歌うことを徹底して本当に大切にしてやっているから」「その人1人に向けてやるんだということを考えたら、大勢というふうに認識しなくなるから、それで緊張とかもなくなると思うよ」と言ってくださって、すごく響きました。
― 本番前にとても心強い言葉ですね！すでに数々のステージを乗り越えて、またデビューに向けて5人で練習を重ねているところだと思いますが、来年2026年1月31日・2月1日には『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』も控えています。デビューへの意気込みをお願いします！
RUI：デビューまでありがたいことにいろんなお仕事がたくさんあると思うので、1個1個の現場で学んでちゃんと吸収するものはたくさんしたいです。バラエティーや生放送などに出演するのもそうですけど、デビューまでにいろんな知識やスキルをある程度蓄わえた状態でデビューを迎えられて、それに伴って音楽もすごく向上させられればいいなと個人的には思っていますし、多分みんなもそう思っていると思います！
TAIKI：本当にデビューイベントまでいろんなお仕事をありがたくいただけているので、それをしっかり自分のものにして、変わらずしっかりとスキルは伸ばしつつ、プレデビューからデビューというのは、またちょっと違った“本当にプロになる瞬間”だと思うので、その心構えをするためにしっかり準備していけたらと思っています。
― これからの活動も楽しみにしております！ありがとうございました。
（modelpress編集部）
STARGLOWは届きそうもない星に手を伸ばすが如く壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが、世界一大きな夢を叶えにいく事を掲げ、結成されたグループ。オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を経て、BMSGの3組目のボーイズグループとして誕生した。
【Not Sponsored 記事】
◆「ラスピ」から誕生・STARGLOWがプレデビュー
『THE LAST PIECE』は公式関連動画の総再生回数が7000万回再生を超え、10代限定のオーディションにもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能を持った参加者たちが集結し、大きな話題に。ファイナリスト10人で歌唱した『PIECES』と5人ずつの2チームで歌唱した『Moonchaser』の2曲が課題曲となった最終審査を経て、メンバーがRUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）の5人に決定した。
STARGLOWは9月22日に『Moonchaser』を配信リリースし、プレデビュー。9月26日にはTBS系『THE TIME,』（毎週月曜〜金曜 あさ5時20分〜8時）へ生出演、9月27日・28日の『BMSG FES’25』で初ライブパフォーマンスを行うなど、プレデビュー直後から精力的に活動を広げている。そんなSTARGLOWに、モデルプレスはインタビューを実施。まだ初々しくも着実に成長を遂げる彼らに直撃した。
◆STARGLOW、プレデビュー曲で成長実感
― プレデビュー曲『Moonchaser』は『THE LAST PIECE』最終審査の課題曲でもありましたが、その最終審査まで、またさらにプレデビュー後も様々な音楽番組やステージを経て、成長し続けているように感じます。それぞれお互いのパフォーマンスを観て「この人のここ成長したな」と思う部分はありますか？
KANON：本当に全員が成長したと思うんですけど、ADAMは参加者の中で1番ダンス歴が浅かったのに最後までずっと食らいついて最終審査まで残って。最終審査も一緒のチームだったんですけど、やっぱり練習の向き合い方がちゃんとしているからこそ如実に伸びているんだと思ったので、その最終審査の映像を観ても見違えるようにすごく上手くなったなと。僕も言える立場ではないですが、そこはすごく感じました。
ADAM：嬉しいですね。TAIKIもですけど、同じチームで教えてくれていたので、みんなのおかげで食らいつくことができました。
― それではADAMさんから見て成長したなと思う人は？
ADAM：GOICHIとTAIKIがラップで、KANONとRUIは歌の部分が多いんですけど、高音のパートが多い曲なので、練習の時から僕も含め3人は高音域の部分を出すのに結構苦労して。でも今は「もう音域広がったね」と話すくらいみんな楽に出るようにもなってきて、僕もラップより歌を担当することが多いので、難しさを分かっているからこそ（KANONとRUIは）すごいなと感じます。
― お互いに歌唱面で相談し合うことも多いんですか？
ADAM：それこそみんな声質が違うので「これどうやって発声してるの？」とか「どうやって歌ったらそうやって歌えるの？」とかは、TAIKIとGOICHIも含めてめっちゃ話しています。
TAIKI：すごく話しますね。みんなちゃんとアドバイスし合ったりもできますし、基本的には「ここめっちゃいいよね」と褒め合ったりとかはちょくちょくしています。
◆STARGLOW、BE:FIRST・LEOからアドバイス「BMSG FES’25」裏側
― 9月27日〜28日に開催された「BMSG FES’25」へのご出演もおめでとうございます。プレデビュー直後のステージ、そしてSKY-HIさんをはじめ多くの先輩アーティストと共演する貴重な機会だったと思いますが、本番の裏側やリハーサルなどで印象的なことはありましたか？
GOICHI：僕とADAMは特に今回いろんな先輩方と距離を縮めることができて、（BE:FIRSTの）SOTA（ソウタ）くんとかは一緒に写真を撮ったりしました。TikTokも撮りましたし、ケータリングスペースに行ったら誰かいるという状況だったので一緒にご飯を食べたり。特に待ち時間が長かった僕とADAMはずっと外でステージを観たりしていたので、本当に全員レベルでいろんな人とお話しできました。
― 特に本番前に励ましてくれた方などはいらっしゃいましたか？
GOICHI：全員かなと思うんですけど、特にLEO（レオ）くん（BE:FIRST）はずっと気にかけてくれていて。
KANON：確かに。
GOICHI：「頑張ってね」と握手してくれました。もちろん他の方も声をかけてくれたんですけど、LEOくんは会うたびに話しかけてくれてすごく良い方だなと思いました。
KANON：ステージに立つ前に、LEOくんがSTARGLOWのみんなに声をかけてくださって「全体で見たら3万人以上というすごい大きな数の人たちがいて、それに圧倒されるかもしれないけど、俺らはその1人に向けて歌うことを徹底して本当に大切にしてやっているから」「その人1人に向けてやるんだということを考えたら、大勢というふうに認識しなくなるから、それで緊張とかもなくなると思うよ」と言ってくださって、すごく響きました。
◆STARGLOW、デビューへ意気込み
― 本番前にとても心強い言葉ですね！すでに数々のステージを乗り越えて、またデビューに向けて5人で練習を重ねているところだと思いますが、来年2026年1月31日・2月1日には『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』も控えています。デビューへの意気込みをお願いします！
RUI：デビューまでありがたいことにいろんなお仕事がたくさんあると思うので、1個1個の現場で学んでちゃんと吸収するものはたくさんしたいです。バラエティーや生放送などに出演するのもそうですけど、デビューまでにいろんな知識やスキルをある程度蓄わえた状態でデビューを迎えられて、それに伴って音楽もすごく向上させられればいいなと個人的には思っていますし、多分みんなもそう思っていると思います！
TAIKI：本当にデビューイベントまでいろんなお仕事をありがたくいただけているので、それをしっかり自分のものにして、変わらずしっかりとスキルは伸ばしつつ、プレデビューからデビューというのは、またちょっと違った“本当にプロになる瞬間”だと思うので、その心構えをするためにしっかり準備していけたらと思っています。
― これからの活動も楽しみにしております！ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆STARGLOW（スターグロウ）プロフィール
STARGLOWは届きそうもない星に手を伸ばすが如く壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが、世界一大きな夢を叶えにいく事を掲げ、結成されたグループ。オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を経て、BMSGの3組目のボーイズグループとして誕生した。
【Not Sponsored 記事】