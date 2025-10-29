日向坂46河田陽菜、花畑でシフォンドレス纏う 2nd写真集特典ポストカード第1弾公開【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/29】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、封入特典ポストカード第1弾が解禁された。
封入特典ポストカード全6種。第1弾は、デンマーク・メン島で偶然通りかかった一面の花畑にうっとりしていたら、農家の夫妻がにっこり微笑み、「好きなだけ撮影していいですよ」と声をかけてもらったことで実現したカット。シフォンのドレスを纏う河田の表情をよりはかなげに輝かせる1枚になった。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、花畑でシフォンドレス姿
◆河田陽菜、2nd写真集「テイクオフ」
