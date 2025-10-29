小島よしお、1歳息子とのハロウィンショット公開「おぱぴまるに癒される」「理想の親子ショット」と反響
【モデルプレス＝2025/10/29】お笑い芸人の小島よしおが10月27日、自身のInstagramを更新。息子とのハロウィンショットを公開した。
【写真】44歳芸人「癒やされる」ハロウィンの親子ショット
小島は「ハロウィンおぱぴまる」と綴り、フォトスポットで撮影したハロウィンショットを公開。緑の服を着て耳付き帽子をかぶった息子を小島が笑顔で抱いている写真や、巨大ガイコツの前での微笑ましい2ショットなど披露した。
この投稿に、ファンからは「パパの優しさ全開」「おぱぴまるに癒される」「理想の親子ショット」「写真から幸せが溢れてる」「可愛いのかたまり」と反響が寄せられている。
小島は2016年7月に一般女性と結婚。2024年2月23日に放送された「news おかえり」（ABCテレビ、毎週月〜金曜午後3時45分〜）にて、第1子長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
◆小島よしおと息子のハロウィンショットに反響
