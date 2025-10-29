青木さやか、こだわりの素材使った手料理公開「栄養バランス素晴らしい」「健康的で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】タレントの青木さやかが、10月27日に自身のInstagramを更新。拘りの素材を使った手料理を披露した。
【写真】52歳タレント「彩りも綺麗」家庭的な手料理
青木はこだわりの素材を使った健康的な手料理を投稿。「青山ファーマーズマーケットの野菜 殿場山崎精肉店さんの豚ばら 生活クラブのタマゴ いただきもの梅干し」とコメントし、野菜がたっぷり入った豚汁と、黒米と味付け卵と梅干が彩りよく配置された1皿を披露した。「＃miyuky＿＿way」とハッシュタグがつけられており、梅干は女優の香坂みゆきからの頂き物とみられる。
この投稿には「栄養バランス素晴らしい」「健康に気を使っている」「料理上手」「ものすごく美味しそう」「彩りも綺麗」「健康的で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
