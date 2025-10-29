《新作》ダッシュで買いに行きたーーいッ！！【ローソン】食べ比べたくなる「うちカフェスイーツ」

【ローソン】のウチカフェシリーズでは今、食欲の秋を盛り上げる新作スイーツが目白押し。気になるスイーツを買って、おうちでゆっくり過ごしながら食べ比べを楽しむのもおすすめです。今回は売り切れる前に味わっていただきたい、贅沢感のある新作スイーツをお届けします。

ご褒美に良さそうな「ポピーシード入り！ しっとりブルーベリーケーキ」

生地の中にポピーシードを加えたプチ贅沢なケーキ。ブルーベリーのソースが乗っており、じゅわっと濃厚な味わいが楽しめそうです。しっとりなケーキの食感も相まって、柔らかで優しい口当たりに疲れも癒されそう。頑張った自分へのご褒美に選んでみては。

しっかり食べたいおやつに「ふわとろマシュマロタルト 生キャラメルソース入」

生キャラメルソースを忍ばせた、香ばしい風味が楽しめそうなこちら。たっぷりボリューミーなマシュマロを合わせた贅沢なタルトは、しっかりお腹を満たしたい時にぴったり。マシュマロならではの独特な弾力と共に、甘い香りも感じられそうです。インスタグラマー@sujiemonさんによれば「ホロッと崩れるタルト生地」と、食べやすさもバッチリのよう。

ソース & クリーム入りの贅沢感！「ショコラドーム ティラミス」

ドーム型のこちらは、@sujiemonさんいわく「ティラミスソースとマスカルポーネクリーム」が入った贅沢なスイーツ。まろやかな風味に深みが際立つ、少し大人な味わいが楽しめそうです。外側は「パリっと分厚いチョコレート」で覆われており、食感の違いがやみつきになるかも。小腹を満たしたいおやつに良さそうです。

2層仕立ての「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」

栗とフロマージュを合わせた、和洋折衷な仕上がりのこちら。カップタイプのお手軽感があり、サッと済ませたいおやつにもうってつけです。公式サイトによれば「2層のチーズケーキ」を重ねたプチ贅沢仕様で、栗粉もたっぷりとトッピング。秋の季節感を満喫できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

