2025年で創業100年を迎えたキッチンウェアブランド「ル・クルーゼ」から「Disney Fantasiaコレクション」が登場！

1940年に公開されたディズニー映画『ファンタジア』をモチーフにしたココットやマグ、ケトルなどが発売されています☆

ル・クルーゼ ディズニー映画『ファンタジア』モチーフ「Disney Fantasiaコレクション」

発売日：2025年10月29日(水)

販売店舗：ル・クルーゼ ショップ、全国の取扱い百貨店・専門店、公式オンラインショップ、その他オンラインショップ

ル・クルーゼから、「魔法 × 料理 × 音楽」をテーマにした新コレクション「Disney Fantasiaコレクション」が誕生。

「ミッキーマウス」が魔法使いの弟子として登場するディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の象徴的なシーンをモチーフに、クラシックかつ幻想的なデザインが施された特別なキッチンウェアが展開されています。

ル・クルーゼならではの美しいフォルムと、ディズニーの世界観が融合したコレクション。

キッチンでのひとときを、まるで映画のワンシーンのように彩ります。

ストーンウェアはギフトにも最適な専用パッケージで用意されるのも嬉しいポイントです☆

ミッキーマウス/ココット・エブリィ18（スターツマミ）

価格：39,600（税込）

カラー：ニュイ、タイム、チェリーレッド（オンライン限定）

ディズニー映画『ファンタジア』の幻想的な世界観を映した、ル・クルーゼの「ココット・エブリィ」

「ミッキーマウス」の顔型が施されたフタに星型のツマミが輝く、愛らしいデザインが魅力です。

優れた熱循環で素材のおいしさを引き出す「ココット・エブリィ」

炊飯にはもちろん、煮込み料理や揚げ物など幅広い料理に使えるお鍋です。

ファンタジア/ケトル・クラシック

価格：22,000（税込）

カラー：ニュイ

ディズニー映画『ファンタジア』とル・クルーゼの出会いから生まれた、特別な「ケトル・クラシック」

クラシカルで美しいフォルムに、夜空を思わせる深みのある青色「ニュイ」をカラーリングしたケトルには、魔法使い姿の「ミッキーマウス」と「ほうき」のキャラクターが愛らしく描かれ、お湯を沸かす度にファンタジックな気分を楽しめます。

お湯が沸くと、笛の音で知らせてくれる機能付きです。

使いやすさはそのままに、キッチンに彩りを添え、日常をちょっと楽しくしてくれるケトルです。

ファンタジア/EOSキャセロール 20cm（スターツマミ）

価格：22,000（税込）

カラー：ガーネット

素早く熱が伝わる軽量素材「EOS」の両手鍋「EOSキャセロール」に、ディズニー映画『ファンタジア』の幻想的な世界観をプラス。

魔法使い姿のミッキーマウスの赤いガウンを思わせる「ガーネット」カラーのボディに、ミッキーマウスや「ほうき」のキャラクターが楽しく描かれています。

フタには星形のゴールドツマミを採用し、テーブルにそのまま出したくなる、華やかなデザインです。

煮込みやスープなど幅広く使える万能鍋は、パーティーやおもてなしのシーンでも活躍してくれます。

ファンタジア/ネオ・マグ

価格：4,840（税込）

カラー：ニュイ、ホワイト

ディズニー映画『ファンタジア』の世界観を気軽に楽しめるマグカップ。

カラーは夜空を思わせる深い青色「ニュイ」と、清潔感のある「ホワイト」の2色が用意されます。

それぞれに魔法使い姿の「ミッキーマウス」の楽しいイラストをレイアウト。

日常使いしやすいシンプルなフォルムながらも、飲み物を注ぐたびにディズニー映画『ファンタジア』のシーンが心によみがえる、魔法のような特別感をプラスしてくれるグッズです。

ファンタジア/レジェ・プレート 19cm

価格：4,840（税込）

カラー：ニュイ、ホワイト

ル・クルーゼの人気のお皿「レジェ・プレート」に、ディズニー映画『ファンタジア』のイラストをあしらった限定版が登場。

直径19cmの使い勝手の良いサイズで、幅広い料理やデザートに使用できます。

カラー「ニュイ」と「ホワイト」の2色がラインナップ。

ネオ・マグと一緒にセット使いして、ディズニー映画『ファンタジア』をテーマにしたティータイムを楽しむのもおすすめです。

ファンタジア/レジェ・ディッシュ 13cm

価格：4,180（税込）

カラー：ニュイ、ホワイト

程よい深さがあって使いやすい「レジェ・ディッシュ」にディズニー映画『ファンタジア』のイラストをあしらった限定版。

おもてなしの席で使うと、食べ終わった後に現れるイラストに、思わず歓声があがりそうです。

直径13cmと日常使いしやすいサイズで、スープやシチューの取り分け皿としてはもちろん、アイスクリームやフルーツを盛りつけてデザート皿としても活躍します。

ファンタジア/ミニ・ディッシュ（3個入り）

価格：8,800（税込）

カラー：ホワイトラスター、シャンブレー、ガーネット

「ミッキーマウス」のグローブ、魔法使いのハット、そして「ミッキーマウス」のシルエットをかたどったかわいいミニ・ディッシュの3個セット。

チョコレートやキャンディなど小さなスイーツやフルーツを盛りつけたり、ジャムやディップを入れたりと、小さいながらも用途はたくさん。

オーブンや電子レンジでも使えるので、焼き菓子やプリンなど、スイーツの型としても活躍します。

ファンタジア/ソーサラーハット キャンドルスタンド

価格：6,600（税込）

カラー：シャンブレー

ディズニー映画『ファンタジア』に登場する、魔法使い「ミッキーマウス」のシンボル“ソーサラーハット”をモチーフにしたキャンドルスタンド。

深いブルーに星や三日月のモチーフがあしらわれたデザインは、まるで魔法のような幻想的な雰囲気を演出します。

キャンドルの灯りがゆらめくたびに、ファンタジアの世界が静かに広がるような感覚に包まれます。

インテリアのアクセントや特別な夜の演出にぴったりの、遊び心と上品さを兼ね備えた、インテリアに映える雑貨です。

ル・クルーゼとディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』が生み出す“魔法”が、日常の料理時間に特別な輝きを添えてくれる新コレクション。

家族との食卓、親しい方々との集い、自分自身へのご褒美のひとときにぴったりなキッチンウェアです。

ル・クルーゼにて2025年10月29日より販売が開始されている「Disney Fantasiaコレクション」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー映画『ファンタジア』モチーフのキッチンウェア！ル・クルーゼ「Disney Fantasiaコレクション」 appeared first on Dtimes.