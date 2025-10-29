猫の「嘔吐」を減らす5つの習慣

1.早食い防止

猫がフードを一気に食べてしまう早食いは、未消化のまま吐き戻す主な原因のひとつです。これを防ぐためには、まず1回の食事量を減らし、回数を増やす工夫をしましょう。胃への負担を軽減できます。

また、早食い防止用の食器の導入が非常に効果的です。食器の突起や凹凸が食べるスピードを自然と緩め、しっかりと咀嚼を促します。

さらに、食事を与える環境も重要です。多頭飼いの場合、他の猫のフードを急いで食べようとすることがあるため、食事場所を分けたり、静かで落ち着ける環境で食べさせたりすることで、猫が焦らずゆっくりと食事に向き合えるようサポートしてあげましょう。

これにより、消化がスムーズになり、食後の嘔吐のリスクを大幅に減らせます。

2.フードや水の工夫

日々のフードと水の見直しは、嘔吐予防の土台となります。フードについては、猫が飲み込みやすい適切な粒の大きさや形状を選ぶようにしましょう。

また、毛玉ケア用のフードは、食物繊維が豊富で、体内の毛玉の排出をサポートするため、嘔吐対策として有効です。

新しいフードに切り替える際は、胃腸が慣れるよう時間をかけて少量ずつ混ぜながら行いましょう。

さらに、飲水量の確保も重要です。脱水は体調不良の原因となりえますし、水をしっかり飲むことで毛玉の排出も助けられます。

常に新鮮な水を複数箇所に用意する、流水を好む猫には給水器を設置するなど、猫が水を飲みたくなるような環境を工夫しましょう。

3.毛玉対策

猫は日常的に毛づくろい（グルーミング）を行い、飲み込んだ毛が胃の中で固まって毛玉となり、これを吐き出す行為は生理的なものです。

しかし、頻繁な嘔吐は猫に負担をかけます。毛玉による嘔吐を減らすには、飼い主による日常のケアが重要です。

特に換毛期には、毎日のブラッシングを習慣化し、抜け毛を徹底的に取り除きましょう。これにより、猫が飲み込む毛の量を大幅に減らせます。

猫の被毛の長さやタイプに合わせて、効果的なブラシを選び、猫がリラックスしている時に優しくブラッシングを行うことで、ケアの時間をコミュニケーションのひとつに変えていきましょう。

4.ストレスの軽減

ストレスは、猫の消化器系に悪影響を及ぼし、嘔吐の一因となることがあります。猫の生活環境を整え、ストレスを最小限に抑えることが、健康維持の秘訣です。

猫が安心して過ごせるよう、キャットハウスやダンボールの中などの隠れられる場所や、キャットタワーのような見晴らしの良い高所を確保してあげましょう。

また、適度な運動と遊びは、ストレス発散に役立ちます。特に狩猟本能を満たすような遊びを毎日決まった時間に行うことで、猫の精神的な満足度を高められます。

来客や模様替えなど、環境の変化は猫にとって大きなストレスになるため、変化を最小限に抑えるか、ゆっくりと慣らす配慮が必要です。

5.健康チェック

嘔吐が病気のサインである可能性を見逃さないためにも、日々の健康チェックと記録が非常に重要です。

猫が吐いた際は、回数、時間、吐いたものの内容（例：未消化のフード、毛玉、泡、黄色い液体など）、および吐く前後の様子を記録する習慣をつけましょう。

これにより、嘔吐のパターンや特定の原因が見えてきます。また、嘔吐以外にも、食欲、飲水量、排泄の状態、活発さなど、日常の変化に注意を払うことが大切です。

少しでも「いつもと違う」「頻繁に吐く」と感じたら、記録した情報を持って速やかに獣医師に相談しましょう。早期発見と早期治療が、猫の健康を守る鍵となります。

猫の「嘔吐」を予防するためには

猫の嘔吐を予防するためには、生活習慣全体を見直すという意識が欠かせません。まず、早食いを防ぐための食器の導入や食事回数の調整、毛玉の排出を促すための日々のブラッシングと毛玉ケアフードの活用は、嘔吐回数を減らすための物理的・直接的な習慣です。

これと並行して、猫が精神的に安定できるよう、安心できるテリトリー（隠れ場所・高所）を確保し、毎日の遊びでストレスを発散させることで、心因性の嘔吐を防ぐことができます。

これらの予防策を効果的に行うためにも、嘔吐の記録を含む日々の健康チェックを習慣化し、異常を早期に察知できるように備えることが、愛猫の健康と快適な生活を維持するための私たちの重要な役割となります。

まとめ

猫の嘔吐を減らすには、早食い防止や毛玉対策などの具体的なケアと、ストレス軽減という精神的な配慮の両方が重要です。

日々の食事や環境を工夫し、嘔吐の記録と健康チェックを継続することで、愛猫の体調の変化にいち早く気づくことができます。

これらの習慣を積み重ねることが、愛猫の健康を守り、快適な毎日へと繋がります。

(獣医師監修：加藤桂子)