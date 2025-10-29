１０人組ダンス＆ボーカルグループの「ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ」（ＴＪＢＢ）が出演するテレビ朝日系ドラマ「ＤＡＲＫ１３ 踊るゾンビ学校」が来年１月から放送される。リーダーのＳＨＯＷ（２９）は「チーム全員でのドラマ出演は夢だったからうれしい」と笑顔を見せた。同グループのパフォーマーを務めながら、Ｄリーガーとして活動していることには「体力的にきついけど、それぞれ達成感もある」とも。キッズダンサー時代の挫折やダンスへの思い、メンバーの話なども聞いた。

「ＤＡＲＫ１３―」は俗世で罪を犯した人間が償う機会を与えられ、ゾンビとともにトラブルを解決していくというストーリーで、メンバー１０人はそれぞれの個性を持ったゾンビ役で登場する。グループとしての初ドラマ出演だけに、喜びも格別だったようだ。

「ドラマの話を聞いた時、めちゃうれしくて『マジっすか』ってマネジャーさんに聞き直しました（笑）。僕も俳優業がやりたかったので、なおさらうれしかったです。それに監督が堤（幸彦）さんと聞いて興奮しました。『ＳＰＥＣ』や『２０世紀少年』とか見ていましたから」

初めての顔合わせで、監督にアピールするためにユニークな作戦に出たそうだ。

「堤監督はメンバーの好みや得意な分野を聞いた上で、配役を決めていくスタイルだったので、僕はその席で、武田鉄矢さんのモノマネをしました。金八先生の時によくやる『やめなさいよ』っていうフレーズを。ちょっとカマさないといけないと思ってやったら、監督はちょっと笑ってくれました（笑）」

ドラマの主題歌になっている「Ｌｅｔ’ｓ Ｄａｎｃｅ」のコレオ（振り付け）はドラマに合わせて、ゾンビ風に仕上がっている。

「サビは僕とＴＡＫＩがメインで作りましたが、（ボーカルの）ＹＵＨＩが『それキャッチだね』って。ダンサー目線じゃないアドバイスも参考しながら仕上げました。ゾンビがテーマなのでインスピレーションを得ようと、マイケル・ジャクソンの『スリラー』や『ゴースト』を見ました」

４歳からダンスを始め、中学時代に世界大会で優勝したものの、高校時代には第一線から離れた。

「自分が目標にしていたダンスバトルの大会の決勝で負けたんです。２位になって、自分の中でポキッて何かが折れちゃいました。挫折です。それから高校では部活、大学ではサークルに籍を置いてダンスをしていましたが、昔とは違って仲間と楽しくという感じでした」

大学卒業後は大手機械メーカーに就職。東京で営業職を命じられ、そこから一気に歯車が動き出した。

「東京では土日にダンスバトルに出ていたのもあって、友達も増えていきました。その中の一人、ＴＡＫＵＭＩ（桑原巧光）から『今度Ｄリーグがスタートするんですけど、興味ないですか』と電話をもらいました。で、父に相談したんです。そうしたら劇団に入りたくて、何度もオーディションを受けた友人の話をしてくれました。結局はダメだったけど『やりきったからこそ、後悔がなく次に進めた』そうです。その話を聞いて、自分の挫折した時を思い出し『後悔せずに全力でやってみたい』とＤリーグ挑戦を決心しました」

Ｄリーガーとしてオーディション番組「ｉＣＯＮ Ｚ」に出場し、ＴＪＢＢのメンバーとしてデビュー。二足のわらじは、見た目以上に厳しいようだ。

「活動が２つですから、当然スケジュール的にはきついです。体力的にも精神的にも。Ｄリーグでは２週間に１作品を作っていますが、これってダンサー業界からしたら前代未聞なんです。それをやりながら、プラスしてのアーティスト活動となるとスケジュール帳は真っ黒になります。ただダンスバトルもライブも楽しくて、終わった後には達成感を感じます。両者で違うのはＤリーグに勝敗もあることです。一戦一戦に勝ち負けがつくので、楽しむというより戦闘モードに入る。ＴＪＢＢも売れる売れないっていうのがありますが、ちょっとベクトルが違うかも。Ｄリーグの試合ではその場で“ＷＩＮ ｏｒ ＬＯＳＥ”が出る分、厳しいかもしれません」

地元愛が強いＳＨＯＷには特別な夢があるそうだ。

「自分は大阪・枚方出身なので、ひらかたパークのキャラクター、“ひらパー兄さん”になりたいです。初代がブラックマヨネーズの小杉（竜一）さんで、今は２代目の岡田准一さんがやっています。岡田さん、結構長いんで、３代目、狙っています（笑）」

挫折、コンプレックスを克服しただけに精神的にはタフ。社会人を経験し引き出しも多く、チームをまとめるには欠かせない存在だ。（ペン・国分 敦）

◆ＳＨＯＷが見たメンバー

▼ＹＵＨＩ（２４）「ユウヒの歌声はすごい深みがあって、聴いていて心地よい。あと継続が得意で、何でもコツコツやるのがすごい」

▼ＡＥＲＯＮ（２６）「エイロンは優しい男。宇宙人的な価値観とでもいうのか、ちょっと斜め上のすごい方向から回答がきます」

▼ＫＯＴＡ（２４）「コウタはバラードを歌わせたら、めちゃくちゃエモーショナルです。それに彼はとにかくピュアでかわいい」

▼ＴＡＫＵＭＩ（２５）「タクミは目的意識が強くて、自分のストロングポイントを明確に分かっている。それに集中力がヤバい」

▼ＨＩＮＡＴＡ（２０）「ヒナタはとにかくダンスが好き。センスも抜群で、僕はチームの中で彼のダンスが一番カッコいいと思う」

▼ＴＡＫＩ（２１）「タキは器用で何でもできるスター。高いポテンシャルを持ちながら、しっかり努力も重ねられるのが強み」

▼ＮＯＳＵＫＥ（２５）「ノスケ君は僕らのファッションとお笑い担当。茨城出身だけど『関西人と言われたらうれしい』そうです」

▼ＳＨＩＧＥＴＯＲＡ（２０）「シゲトラは負けず嫌いでダンス大好き人間。みんなが休憩している時もアクロバットやってます」

▼ＡＯＩ（２０）「アオイは最年少で元気いっぱい。若者のトレンドたくさん知っているんで、いろいろ教えてもらっています」