【福袋2026】スタバの福袋、詳細発表＆抽選エントリー11・4開始 限定でラインストーンが輝く“特別仕様”ステンレスタンブラーも
スターバックスが11月4日より、2026年の福袋のオンライン抽選エントリーの受付を開始する。店頭での販売はなし。
【画像】1000個限定、ラインストーンが輝く“特別仕様”ステンレスタンブラー
新年の様々なシーンにフィットする、持ち手の長さが自由に調整できるスマートカジュアルなトートバッグや、福袋限定のステンレスボトルなどのグッズのほか、店舗で利用できるコーヒー豆チケットとドリンクチケット7枚（フードトライアルチケット6枚付き）などが詰まっている。
また、当選数1000個に限り、「Super Lucky New Year Surprise!」として、グレーのラインストーンが輝く特別仕様のステンレスタンブラーが付く。福袋によって中身の組み合わせ・内容総額は異なる。
■商品名・価格
『スターバックス福袋2026』 \8800（税込、送料無料）
■エントリー期間
2025年11月4日（火）10:00〜2025年11月14日（金）23:59
■当選発表
2025年11月25日（火）11:00〜17:00頃を予定
■決済期限
2025年12月2日（火）23:59 まで
■配送日
2026年1月1日（木）〜 2026年1月7日（水）※希望の日程を選択。
