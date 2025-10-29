高石あかり、オフの日に和菓子作り 初挑戦した“練り切り”に「上手すぎ」「色も形もかわいい」と反響続々
俳優の高石あかり(※高=はしごだか／22）が28日、自身のインスタグラムを更新。オフの日に初めての“練り切り”作りを体験し、完成品を披露した。
【写真】「上手すぎ」高石あかりが初挑戦で完成させた“練り切り”
ファッション誌『VOGUE』の日本版『VOGUE JAPAN（ヴォーグ ジャパン）』の企画で、高石のオフの1日に密着。高石は自身のインスタでも、「オフの一日。和菓子と自然を一日で堪能しました」とつづり、休日の様子を写真でシェアした。
練り切り作りを初体験したそうで、出来上がった2つの練り切りを公開。どちらも花模様が繊細に成型されている。高石は貴重な初体験を「楽しかったです」と振り返った。
この投稿には「あかりちゃんが作った練り切りかわいい」「とても美味しそう」「色も形もかわいいです」「すんごい上手でびっくりしました」「上手すぎます」「丁寧に大事につくったのが伝わってきます」などの声が寄せられている。
