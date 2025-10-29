元SKE48でタレントの須田亜香里（33）が28日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」に出演。警戒している芸人を明かした。

反省していることをテーマにトークし、レイザーラモンRGは自身のゴシップ好きを挙げた。「聞きすぎるというか。嫌な人と思われてないかな、と思って。“この兄さん何でも知ってるやん、口軽いんちゃうか？”と思われてるんちゃうかとも」と吐露。ゴシップ好きは口が軽い、というイメージは「結構あるなあ」と海原やすよらもうなずいた。

これに須田は「私結構、打ち上げとかでゴシップ好きの芸人さんがいる時はめちゃくちゃ警戒します！心閉ざします」ときっぱり。すかさず「差し支えなければ誰ですか？」と探りを入れるRGに「イヤだ〜、こういうのがイヤだ！」と拒否反応を示した。

だが、「私が以前、気を付けようと思ったのは、森田さん。ほんとに聞き方もうまいんですよ〜。警戒しちゃう」と、さらば青春の光・森田哲矢だとぶっちゃけ。RGは「森田は言ってました。俺は足で稼ぐタイプだと」とゴシップ仲間と認める発言で、笑わせていた。