【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）

【映像】藤野はオフサイド？微妙すぎる判定

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW藤野あおばがゴールネットを揺らしたが、オフサイド判定で幻のゴールとなった。ファンからは不安の声が出ている。

なでしこは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェー代表と対戦。試合の主導権を握りながらも、20歳のMFシグネ・ゴープセットに強烈なゴールを2発許して0ー2で敗れた。

無得点に終わったなでしこジャパンにとって悔やまれるのが、0−1で迎えた40分の判定だ。

最終ラインから上手くビルドアップし、相手陣内中央でボールを受けたMF宮澤ひなたのスルーパスに藤野が反応。左サイドからラインブレイクで抜け出し、最後は右足ダイレクトで放ったシュートがゴールネットを揺らした。

同点かと思われたが、副審がフラッグを挙げると主審のホイッスルが鳴り、オフサイド判定でノーゴールに。解説を務めた岩渕真奈さんは、前半の振り返りで「数センチのところ。狙いとしては素晴らしい。タイミングも2人の中ではあっていたと思うので、あと少しのところでしたね」と2人のコンビネーションを称えた。

「真横から見せてくれよ真横から」の声も

しかし、このシーンはリプレイ映像で確認してみると、藤野のオフサイドはかなり際どい。通常であればVARが介入するような状況だったが、今回の試合では導入されていないため、検証が行われることなくノルウェー・ボールでリスタートとなった。

すると、ABEMAのコメント欄やSNSでは、ファンから不満の声。「オンサイドでしょ」「斜めから見てるからわかりにくいけどオンじゃね？」「オフサイじゃなくね」「オンでしょ」「どこがオフなんだよｗ」「オフサイドか？笑」「んん？オンじゃ…？」「際どくなくオンだな」「パス出した後に抜け出して受けてるからオフじゃないよな」と判定を否定する声が多かった。

一方で「なんでVARないんだよ」「VARがあれば…」「VARならオンです」「VARで確認したくなるシーンだな」「真横から見せてくれよ真横から」などVARによる判定を望む声もあった。

なお、10月25日のイタリア戦も1−1のドローに終わっていたなでしこジャパンは、1分1敗で今回の欧州遠征を終えた。

（ABEMA／なでしこジャパン）

