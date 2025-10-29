【ロサンゼルス＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグは２８日、ドジャース（ナショナル・リーグ）とブルージェイズ（アメリカン・リーグ）が争うワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）の第４戦がロサンゼルスで行われ、ＷＳ連覇を狙うドジャースは大谷翔平選手（３１）が先発投手兼１番指名打者で出場した。

大谷選手はＷＳ初登板で、投打の「二刀流」が実現した。

投手としては七回途中まで投げて４失点で、リードを許したまま降板した。打者では第１打席が四球、その後の２打席は三振だった。

メジャーでも投打の二刀流を続けてきたドジャースの大谷が、２度の右肘手術を経て、ついに最高峰の舞台であるＷＳで投手としてマウンドに立った。

前夜は延長十八回まで戦い、１番指名打者で出た大谷は１１９年ぶりのＷＳ１試合４長打とポストシーズン史上初の９出塁を記録した。そんなメジャー屈指の強打者が、今度は投手になる。ロバーツ監督は「まるで２人の人間が一つになったような存在」と表現する。

一回、２番ゲレロから空振り三振を奪うなど、１９球を投げて無失点で終えた。先頭打者でもある大谷はベンチの中に入らず、立ったまま防具をつけてバットを手にした。第１打席は四球で出塁した。

七回途中まで９３球を投げて降板。四〜五回に４者連続三振を奪う場面もあり、ベンチに戻る大谷に対し、ドジャースファンは立ち上がって拍手を送った。（帯津智昭）