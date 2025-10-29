トランプ大統領との首脳会談から一夜明け、29日は日本の防衛費の増額などをめぐり小泉防衛相がアメリカのヘグセス国防長官と初めて会談を行いました。

◇

小泉防衛相はやや緊張した面持ちでヘグセス長官と握手を交わしました。アメリカからさらなる防衛費の増額要求があるかが最大の焦点です。

会談で、小泉防衛相は、日本の防衛費の対GDP比2％を実現する時期の2年前倒しや、安全保障政策の基本となる安保三文書を前倒しして改定する方針を伝えたとみられます。また、在日米軍司令部の再編についても進める方針を改めて確認したとみられます。

高市首相は28日、トランプ大統領に対して防衛力の強化や防衛費の増額に取り組む方針を伝えました。一方で、防衛費をめぐっては「数字を念頭にしたやりとりはなかった」としています。高市首相は周辺に、トランプ大統領から「防衛費の対GDPの要求がなかった事が最大の成果」と話していたといいます。

一方である外相経験者は「新たな要求は担当閣僚協議で出るかもしれない」と警戒しています。

小泉防衛相とヘグセス長官との会談の最大の焦点は、防衛費の増額を求められるか、です。防衛省幹部からは「サプライズはないだろう」との見方が大方ですが「想定外の要求がないか終わるまで安心はできない」との声もあがっています。