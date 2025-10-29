女優の芦田愛菜（21）が29日、都内で「GREEN×EXPO 2027 開催500日前記者発表会」に出席した。

国内で開催される最上位クラスの国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」で公式アンバサダーを務める芦田は「一番最初に私が参加させていただいたときから、少しずつ内容が具体的になってきています。GREEN×EXPOのシルエットがどんどん浮かんできて、すごく楽しみになってきました。早く全貌が見たいです」と期待に胸を膨らませた。

この日は、「GREEN×EXPO 2027」公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」と初対面。まるまるとした体をなで「かわいいー」と顔をほころばせると、楽しそうに触れ合った。

そして、開催に向け「さまざまな地球の環境問題を解決する一つの鍵として、植物の存在というのは本当に重要なものだと感じています。その植物への理解と関心が、私たちの幸せを作る明日の風景につながっていくんだと心から思っております。アンバサダーとして、このエキスポの魅力を一緒に発信して、できるだけ多くの方々と幸せな未来を作るために一緒に学び、歩んでいければいいなと思います」と語った。