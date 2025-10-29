【NASCAR】第35戦 Xfinity 500／マーティンズビル・スピードウェイ（日本時間10月27日）

【映像】走行中にホイール丸ごと…突如脱輪の信じ難い光景

アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第35戦が開催された。プレーオフも残り2戦となったレース中盤、スピンしたマシンのタイヤが“ホイールごと”外れる珍事が発生し、28日の中継で放送席を驚かせた。

ステージ2も残り20周を切ったあたりで、突如カメラがコーディ・ウェアの51号車を捉えた。すると、ターン（コーナー）途中でスピンしたようで、ターン内側を向いて停車している。この姿を見るなり、解説のジャック・アマノ氏は「恒例になってませんか…」とつぶやいた。

しかし、ウェアのマシンの右側が映し出されると、タイヤがホイールごと外れてマシンの近くを転がっている。すると、すかさずアマノ氏が、「今回は彼が悪いんじゃなかったです」と、ホイールがしっかり装着できなかったピットクルーの責任だと言及した。

リプレイを見ると51号車はコーナリング中に右リアが滑ったようにスピンしている。「（コーナリング中に）ホイールが緩んじゃったんですね」とアマノ氏が解説しているが、マシン停車後にポロッとホイールが外れる光景はレアなシーンだった。

実況の増田隆生氏が「最近、恒例になっているウェアのアクシデント」と言うと、アマノ氏も「イエローよく出してますよね」と答え、さらに「これで最終戦はクルーが（ペナルティで）出られません」という。しかし、ウェアは今季第20戦でもレース中にホイールごと脱輪している。ウェアのスピン癖の改善とともに、クルーにも研鑽が求められる。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）