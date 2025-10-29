プラントベースフードが集結！ 名古屋で「秋のヴィーガングルメ祭り」

日本最大級のヴィーガン・プラントベース専門フェスティバル「ビーガングルメ祭り」（主催＝日本プラントベース市場協会）が10月12日、名古屋会場となる鶴舞公園（名古屋市昭和区）で開催された。

同日は大手メーカーから個人店・中小規模事業者まで、物販57小間、キッチンカー6台が出店。菓子や弁当・惣菜を中心に、グルテンフリー商品やプラントベースフードなどを販売した。

地元企業では、ヴィーガン・ベジタリアン食材を取り扱うかるなぁ（名古屋市）が物販のほか、イベント限定の「メガ級！豚風串カツ」や「大豆ミートの焼き鳥風」「ベジカツサンド」などを販売。甘強酒造（愛知県蟹江町）は、塩糀や甘酒、みりんをベースにした各種シロップなどを取り揃えた。

また大手メーカーでは、キユーピーが「GREEN KEWPIE」ブランドの紹介と合わせ、「サラダクラブ ミックスビーンズ」の試食（ごまとシーザードレッシングの2種）を用意。

アサヒグループジャパンでは新開発した非動物性ミルク「LIKE MILK（ライクミルク）」を、春の同イベントに続きお披露目。商品説明とともに、試飲で味の感想・評価を聞いた。

JA全農たまごでは、「畑から生まれたたまご」（スクランブルタイプ、たまごサラダタイプ）の紹介と試食を実施。来場者にも好評だった。