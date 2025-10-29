

10月5日、筆者は静岡県で自衛隊の行事を見学した。上記はイメージです（画像：Josiah / PIXTA）

10月5日、私は少し風変わりなバスツアーに参加し、静岡県の陸上自衛隊富士駐屯地で行われた「富士学校開校・富士駐屯地開設71周年記念行事」を見学した。

会場近くの駐車場には20台以上の観光バスが並び、想像以上の人出に驚かされた。自衛隊の駐屯地が、期間限定の「観光地」と化す――その現象に興味をそそられた。

私は行事を見学しながら、故郷の中国・福建省で家の隣にあった「中国人民解放軍」の駐屯地を思い出していた。

まるでお祭りのような明るい雰囲気

自衛隊行事は、駐屯地の入り口で空港のような手荷物検査があったものの、8時30分から15時までは誰でも自由に入場することができ、戦車や装甲車の展示、隊員による訓練の実演など、自衛隊ならではの催しを見学できた。

一方で、会場には地元の出店も並び、焼きそばや焼き鳥、ピザの香りが漂い、まるでお祭りのような明るい雰囲気だった。軍事ファンだけでなく、家族連れや観光客も多く訪れていた印象だ。

小山町観光協会が来場者に富士山の写真はがきを配布し、オーケストラや太鼓の演奏が会場を盛り上げた。会場の一角に設置された色とりどりの大型エアスライダーが、子どもたちに大人気。2人の自衛隊員が両側に立ち、はしゃぐ子どもたちを優しく見守っていた。

この行事は、もはや地域に根ざした「文化資源」としての側面を持っているように感じた。

このような自衛隊行事は、「安全保障・防衛」という閉ざされた領域を、外向きに開かれた文化的実践へと転換させる契機となっている。

普段は立ち入りが制限されている駐屯地が、住民や観光客に開放されることで、自衛隊の活動が「見える化」され、大衆との距離がぐっと縮まる。参加者は装備を「技術・労働・訓練の結晶」として捉え、そこで働く人々の努力を文化的価値として再評価できる。

富士山麓という象徴的な自然のもと、自衛隊と地域社会が共にイベントを築く構図は、「国防」と「地域共生」という異なる領域をつなぐ試みだといえる。

この行事は、「観光文化の多様化」という観点からも注目に値する。自衛隊の催しは、安全保障という重厚なテーマを、非日常の体験として親しみやすく伝える場へと変身させる。若者や海外の旅行者にとっては、「日本という国の仕組み」を知る教育的な機会ともなりうる。



風変わりなバスツアーに参加し、駐屯地近くの神社にも足を延ばしてみた（筆者撮影）

中国でも解放軍の駐屯地一般公開がある

どの国の軍事駐屯地にも、公開できる範囲と非公開の範囲がある。実は中国でも、解放軍の基地が外国メディアに公開されたり、一般向けのイベントが行われたりすることがある。

中央軍事委員会の承認を受けて公布された「中国人民解放軍の駐屯地一般公開に関する規定」に基づき、各部隊は実情に応じて一般人を対象とした駐屯地公開イベントを実施している。公開の形式には、集中公開、予約公開、テーマ公開などがある。

例えば、2025年4月23日の海軍創設76周年を記念して、海軍の寧波駐屯地では公開イベントが行われ、オンライン予約をすれば無料でそれを見学することができた。また、解放軍駐香港部隊の海軍基地でも、香港市民に向けた公開日が毎年設けられている。

ただし、中国では写真や動画の撮影に注意が必要だ。特に外国人の場合、許可なくカメラを向けることが思わぬ誤解を招くこともある。

少し前まで、大連周水子国際空港は軍用空港でもあったため、撮影が禁止されていた。飛行機が着陸すると、「外の撮影はご遠慮ください」というアナウンスが流れたものだ。現在も軍民共用空港であり、軍用機が離着陸することもある。

故郷が「前線」にならないように

日本で暮らしていると、よく「出身はどちらですか」と聞かれる。「福建省です」と答えると、知らない人もいる。「台湾の向こう側です」と説明すると、大抵すぐに理解してもらえる。

台湾と海峡を隔てた福建省は、言葉や料理、生活習慣まで、台湾と多くの共通点を持つ。文化や伝統の結びつきも深く、親戚や知人の中には台湾に嫁いだ人も少なくない。

しかし、政治的な事情から、福建省は長く「福建前線」と呼ばれてきた。日本では「桜前線」「梅雨前線」「紅葉前線」など、自然にまつわる穏やかな言葉に「前線」を使うことが多いが、中国では「前線」とは、戦場で敵と向かい合う最前線を意味している。

台湾海峡の情勢が緊迫するたび、故郷の親友たちは「もし戦争に巻き込まれたらどうしよう」と不安を漏らす。

普段、日本のメディアを見ていると、台湾などでの「中国の軍事的脅威」といった報道が目立つ。ただ、今回の行事で、自衛官の来場者に対する丁寧な対応を見たことで、筆者は昔の「解放軍の親切さ」をふと思い出した。時代も国も違うが、民を守る立場にある人が見せる思いやりには、共通の熱意があるのかもしれない。

半世紀ほど前、私は福州市郊外にある小学校の宿舎で育った。母は教師で、隣の解放軍の駐屯地は、私たち「先生の子」の遊び場でもあった。

ブランコや滑り台はなかったが、広々とした敷地内は思いきり走り回るのに十分だった。小さな池にはカエルが住んでいて蓮が群生しており、自然観察の絶好の場所だった。

駐屯地には診療所もあり、風邪をひいたときは母に連れられて軍医に診てもらった。無料だったかは覚えていないが、あの時の軍医の親切な対応と、手渡された薬の温もりは今でも覚えている。

駐屯地では時々「露天映画」が上映され、これが周辺住民にとっての貴重な娯楽だった。子どもも大喜びで、小さな腰掛けを持って早めに出かけ、前の席を確保した。頭上には満天の星が瞬き、まさに最高の夜だった。

炊事班の解放軍のおじさんが豆腐を作るときには、豆乳や豆花を子どもたちに分けてくれたこともあった。解放軍が地域住民と親しく接する姿が、はっきりと印象に残っている。

今でも思う。地域にふれあいの場を開き、子どもたちと交流し、映画を上映し、音楽会を開き、美味しい豆腐を作る--「軍」にはずっと、そんな温かな存在であってほしい。

平和な時代の「軍」は、人々を守る天使のような存在だ。だが、ひとたび戦争が起これば--その姿はどう変わるのだろう。想像するだけで、胸が締めつけられる。

戦後80年を迎えた今、日中の狭間に生きる者として、「日中不再戦」「台湾の無事」が続くことを、願わずにはいられない。

実はこの十数年間、自衛隊と中国人民解放軍の間では相互訪問や交流が続いている。

遡って2007年11月、中国海軍の駆逐艦「深圳」号が東京・晴海埠頭を訪れた。若い乗組員たちは岸辺で即興の音楽会を開き、力強い演奏と歌声に観客は拍手喝采を送った。多くの日本人が艦内を見学し、兵士たちは親切に応対していた。当時、新聞社に勤めていた私は、その温かな交流の光景を取材したことを今も克明に覚えている。

翌年6月には、日本のミサイル駆逐艦「さざなみ」号が中国・湛江の軍港を訪問。これは戦後、日本の軍艦が初めて中国の港に姿を現した歴史的な瞬間でもあった。

また、2024年11月26日〜12月4日、自衛隊の十数名の中堅幹部による訪中団は天津市の空軍施設、北京市の軍事科学院、広東省広州市の海軍関連施設などを視察し、意見交換したと報じられた。

2025年1月には、中国人民解放軍東部戦区の代表団が、防衛省、海上自衛隊舞鶴基地、自衛隊中央病院を訪問した。日中両国が平和な対話の姿勢を保ち、国防分野での交流がこれからも続いていくことを願っている。

民を包む温もりに国境はない



旅行会社が用意してくれたお弁当が美味しかった（筆者撮影）

災害など困難の中で差し伸べられる手こそが、人々の心に信頼を灯す。自衛隊であれ、解放軍であれ、その温もりに国境はない。民に寄り添う優しさと、外に向けた柔軟さ――その両輪こそが真の安定を支えるだろう。

こうした交流は、相互理解と信頼を育み、誤解や対立を未然に防ぐ架け橋。平和を守るための、効率的で実務的な対話の場なのだ。その意味において、国防・軍事分野での交流は一種の“文化交流”でもあるはずだ。

