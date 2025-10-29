TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、バキバキの腹筋披露 自身の“肉体美バッグ”を持って街を歩く姿も「クレイジー」「美しすぎる」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが29日までに自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた腹筋を披露している。
【写真あり】パーカーからチラリ…バキバキの腹筋を披露するYEONJUN
YEONJUNは「daytime escape」とのコメントとともに20枚の写真や動画をアップ。船の上でパーカーを羽織り、バキバキの腹筋を披露したり、腹筋に寄る動画も見せている。また、自身の肉体美がプリントされたバッグを持って、タンクトップで街を歩く姿も載せている。
この投稿にファンからは「二度とシャツを着ないで？」「美しすぎる」「クレイジーすぎる」「神様、助けてください」「このバッグを持って人前を歩くなんて…」「遭遇したかった」など反響が集まっている。
また11月7日に初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』をリリースすることから、「シャツが買えるように、アルバム買います（笑）」と、アルバムの発売を楽しみにしているファンのコメントもある。
