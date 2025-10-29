元ＨＫＴ４８で女優の田中美久が大人気女優との２ショットを公開した。

２８日、田中のインスタグラムに登場したのは女優でモデルの新木優子。間宮祥太朗と新木優子がダブル主演を務める日本テレビ系ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜・午後９時）に出演している田中は、「空き時間は楽しく色んなお話してます 仲良くなれて嬉しいです カメラで写真も撮ってくれたり色んなことをお姉ちゃんみたいに接して下さり、その優しさに変に緊張していた時間もほぐれました 大好きです」とつづり、穏やかな笑みを浮かべる新木とのあどけない自撮りショットをシェアした。

この投稿にファンからは「めっちゃ明るい、いいツーショットだね！」「かわいいの供給に感謝...」「最高かよー」「撃ち抜かれる美しさ」などの声が寄せられている。

田中は２０２３年にグループを卒業。近年は女優としても活躍し、２３年の日本テレビ系「最高の教師 １年後、私は生徒に■された」、２４年のテレビ東京系「夫の家庭を壊すまで」、日本テレビ系「３年Ｃ組は不倫してます。」、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」などに出演。今年のＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「死ぬほど愛して」などの話題作に続々と参加し、不倫ドラマでは怪演が反響を呼んだ。