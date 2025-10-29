【和牛1皿プレゼント】「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」が期間限定で「3つ」の企画を実施　500円オフクーポンやホワイトチョコスイーツも

焼肉、寿司、スイーツの食べ放題が魅力のレストランチェーン「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」は、2025年11月から12月にかけて、「うれしい冬のトリプルチャンス」と題して、「3つ」の企画を実施する。※すたみな太郎PREMIUM BUFFET 全17店舗限定

〈「うれしい冬のトリプルチャンス!」概要〉

【対象店舗】
宮城県:名取店、利府店
福島県:須賀川店
群馬県:館林インター店、高崎インター店
栃木県:宇都宮店
東京都:亀戸店、BIGBOX高田馬場店
埼玉県:杉戸店、所沢店、戸田店、草加店
千葉県:柏沼南店、千葉北店
岐阜県:大垣インター店
滋賀県:栗東店
広島県:広島大原店
※上記以外の2025年11月以降にオープンする、すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗、すたみな太郎、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店は本件対象外


「和牛1皿プレゼント」〜期間限定〜全店合計4,000皿分を用意

・プレゼント期間
2025年11月1日（土）〜11月16日（日）
※反響などで店舗により早期に提供終了となる場合あり

・プレゼント時間帯
ディナー時間帯限定

・対象
1グループ内〜4名まで1皿、5〜8名まで2皿、以降4名ごとに1皿追加

・メニュー
和牛カルビ1皿約70グラム(グラム数を基準としているため枚数は写真と異なる場合あり)

・対象店舗
上記「うれしい冬のトリプルチャンス」対象17店舗

・注意事項
反響により期限を待たずして早期に提供終了となる場合あり。テイクアウトはNG

全店合計4,000皿を用意「和牛1皿プレゼント」

「500円OFFクーポンプレゼント」
(ディナー&土日祝ランチ時間帯の利用限定)」

・配布期間
2025年11月1日（土）〜11月16日（日）

・クーポン利用期間
2025年11月17日（月）〜12月31日（水）

・配布･利用対象店舗
上記「うれしい冬のトリプルチャンス!」対象17店舗

・注意事項
※会計時にスタッフまで本クーポンを提出
※本クーポンは食事代2,000円利用ごとに1枚プレゼント
※本クーポンは会計3,000円ごとに1枚利用可能
※本クーポンは土日祝ランチおよびディナータイムで利用可能
(平日ランチ時間帯は利用不可
※すたみな太郎PREMIUMBUFFET 店舗のみで利用可能
※本企画は予告なく内容変更･終了させて頂く場合があり
※写真はイメージ
※他のクーポンと併用不可
※換金NG
※コピー複製不可

「500円OFFクーポン」もプレゼント

〜期間限定〜ホワイトチョコファウンテン登場

・提供期間
2025年11月17日（月）〜12月31日（水）
※反響などで店舗により早期に提供終了となる場合あり

・提供時間帯
全時間帯

・提供対象店舗
上記「うれしい冬のトリプルチャンス!」対象17店舗

・注意事項
本メニューは反響などにより予告なく内容変更･終了する場合があり
※写真はイメージ
※テイクアウトNG

「〜期間限定〜ホワイトチョコファウンテン」も登場