【和牛1皿プレゼント】「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」が期間限定で「3つ」の企画を実施 500円オフクーポンやホワイトチョコスイーツも
焼肉、寿司、スイーツの食べ放題が魅力のレストランチェーン「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」は、2025年11月から12月にかけて、「うれしい冬のトリプルチャンス」と題して、「3つ」の企画を実施する。※すたみな太郎PREMIUM BUFFET 全17店舗限定〈「うれしい冬のトリプルチャンス!」概要〉
【対象店舗】
宮城県:名取店、利府店
福島県:須賀川店
群馬県:館林インター店、高崎インター店
栃木県:宇都宮店
東京都:亀戸店、BIGBOX高田馬場店
埼玉県:杉戸店、所沢店、戸田店、草加店
千葉県:柏沼南店、千葉北店
岐阜県:大垣インター店
滋賀県:栗東店
広島県:広島大原店
※上記以外の2025年11月以降にオープンする、すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗、すたみな太郎、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店は本件対象外
◆「和牛1皿プレゼント」〜期間限定〜全店合計4,000皿分を用意
・プレゼント期間
2025年11月1日（土）〜11月16日（日）
※反響などで店舗により早期に提供終了となる場合あり
・プレゼント時間帯
ディナー時間帯限定
・対象
1グループ内〜4名まで1皿、5〜8名まで2皿、以降4名ごとに1皿追加
・メニュー
和牛カルビ1皿約70グラム(グラム数を基準としているため枚数は写真と異なる場合あり)
・対象店舗
上記「うれしい冬のトリプルチャンス」対象17店舗
・注意事項
反響により期限を待たずして早期に提供終了となる場合あり。テイクアウトはNG
全店合計4,000皿を用意「和牛1皿プレゼント」
◆「500円OFFクーポンプレゼント」
(ディナー&土日祝ランチ時間帯の利用限定)」
・配布期間
2025年11月1日（土）〜11月16日（日）
・クーポン利用期間
2025年11月17日（月）〜12月31日（水）
・配布･利用対象店舗
上記「うれしい冬のトリプルチャンス!」対象17店舗
・注意事項
※会計時にスタッフまで本クーポンを提出
※本クーポンは食事代2,000円利用ごとに1枚プレゼント
※本クーポンは会計3,000円ごとに1枚利用可能
※本クーポンは土日祝ランチおよびディナータイムで利用可能
(平日ランチ時間帯は利用不可
※すたみな太郎PREMIUMBUFFET 店舗のみで利用可能
※本企画は予告なく内容変更･終了させて頂く場合があり
※写真はイメージ
※他のクーポンと併用不可
※換金NG
※コピー複製不可
「500円OFFクーポン」もプレゼント
◆〜期間限定〜ホワイトチョコファウンテン登場
・提供期間
2025年11月17日（月）〜12月31日（水）
※反響などで店舗により早期に提供終了となる場合あり
・提供時間帯
全時間帯
・提供対象店舗
上記「うれしい冬のトリプルチャンス!」対象17店舗
・注意事項
本メニューは反響などにより予告なく内容変更･終了する場合があり
※写真はイメージ
※テイクアウトNG
「〜期間限定〜ホワイトチョコファウンテン」も登場