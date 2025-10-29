【和牛1皿プレゼント】「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」が期間限定で「3つ」の企画を実施　500円オフクーポンやホワイトチョコスイーツも

焼肉、寿司、スイーツの食べ放題が魅力のレストランチェーン「すたみな太郎PREMIUM BUFFET」は、2025年11月から12月にかけて、「うれしい冬のトリプルチャンス」と題して、「3つ」の企画を実施する。※すたみな太郎PREMIUM BUFFET 全17店舗限定

〈「うれしい冬のトリプルチャンス!」概要〉

【対象店舗】

宮城県:名取店、利府店

福島県:須賀川店

群馬県:館林インター店、高崎インター店

栃木県:宇都宮店

東京都:亀戸店、BIGBOX高田馬場店

埼玉県:杉戸店、所沢店、戸田店、草加店

千葉県:柏沼南店、千葉北店

岐阜県:大垣インター店

滋賀県:栗東店

広島県:広島大原店

※上記以外の2025年11月以降にオープンする、すたみな太郎PREMIUM BUFFET店舗、すたみな太郎、すたみな太郎NEXT、喰喰池袋店は本件対象外



◆「和牛1皿プレゼント」〜期間限定〜全店合計4,000皿分を用意

・プレゼント期間

2025年11月1日（土）〜11月16日（日）

※反響などで店舗により早期に提供終了となる場合あり

・プレゼント時間帯

ディナー時間帯限定

・対象

1グループ内〜4名まで1皿、5〜8名まで2皿、以降4名ごとに1皿追加

・メニュー

和牛カルビ1皿約70グラム(グラム数を基準としているため枚数は写真と異なる場合あり)

・対象店舗

上記「うれしい冬のトリプルチャンス」対象17店舗

・注意事項

反響により期限を待たずして早期に提供終了となる場合あり。テイクアウトはNG

全店合計4,000皿を用意「和牛1皿プレゼント」

◆「500円OFFクーポンプレゼント」

(ディナー&土日祝ランチ時間帯の利用限定)」

・配布期間

2025年11月1日（土）〜11月16日（日）

・クーポン利用期間

2025年11月17日（月）〜12月31日（水）

・配布･利用対象店舗

上記「うれしい冬のトリプルチャンス!」対象17店舗

・注意事項

※会計時にスタッフまで本クーポンを提出

※本クーポンは食事代2,000円利用ごとに1枚プレゼント

※本クーポンは会計3,000円ごとに1枚利用可能

※本クーポンは土日祝ランチおよびディナータイムで利用可能

(平日ランチ時間帯は利用不可

※すたみな太郎PREMIUMBUFFET 店舗のみで利用可能

※本企画は予告なく内容変更･終了させて頂く場合があり

※写真はイメージ

※他のクーポンと併用不可

※換金NG

※コピー複製不可

「500円OFFクーポン」もプレゼント

◆〜期間限定〜ホワイトチョコファウンテン登場

・提供期間

2025年11月17日（月）〜12月31日（水）

※反響などで店舗により早期に提供終了となる場合あり

・提供時間帯

全時間帯

・提供対象店舗

上記「うれしい冬のトリプルチャンス!」対象17店舗

・注意事項

本メニューは反響などにより予告なく内容変更･終了する場合があり

※写真はイメージ

※テイクアウトNG

「〜期間限定〜ホワイトチョコファウンテン」も登場