「殺人未遂容疑」と警察　金を返すと騙して拉致・暴行、登録者100万人超え韓国ユーチューバーが被害

登録者数100万人を超える韓国の人気ゲーム系ユーチューバーが、金銭トラブルに巻き込まれて拉致・暴行されるという衝撃的な事件が発生した。

幸いにも被害者は事前に警察へ通報しており、拉致から約4時間後に救出されたという。

10月28日、仁川・延寿警察署によると、20〜30代の男2人は26日夜、仁川市・松島のマンション地下駐車場で30代のユーチューバーA氏を拉致した疑いがもたれている。彼らは「金を返す」としてA氏を呼び出し、あらかじめ用意していた鈍器で暴行したうえで車に乗せ、忠清南道・錦山郡まで移動したという。

A氏は犯人グループと会う直前、「身の危険を感じる」としてあらかじめ警察に通報していた。警察はすぐに防犯カメラと車両を追跡し、27日午前2時30分ごろ、錦山で2人を現行犯逮捕した。

救出された当時、A氏は顔面に重傷を負っていたものの、命に別状はないという。警察の調べによると、「相手側（犯人グループ）から受け取るべき金があった」と供述している。

警察は犯人グループに殺人未遂の容疑を適用し、拘束令状を申請。犯行の経緯や動機を詳しく調べている。

