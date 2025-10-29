潮田玲子、10歳息子＆8歳娘顔出しディズニーショット公開「親子3世代で素敵」「みんな可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が10月27日、自身のInstagramを更新。子どもたちと行った東京ディズニーシーでの写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】42歳元バドミントン日本代表「みんな可愛い」話題のディズニーショット
潮田は「雨で運動会が延期になっちゃったので急遽行ってきました」とコメントし、東京ディズニーシーでハロウィンを楽しむ親子ショットを公開した。「皆さんの本気の仮装を横目に楽しみつつ初めてのファンタジースプリングスエリアにも行きました」「ライトアップも始まり綺麗でした」と報告し「私は仮装ではなく 娘が今日のママ可愛い〜と言ってくれたお洋服」と微笑ましいエピソードも披露している。
写真では、潮田と子どもたちが笑顔で仮装している姿や、潮田の母も加わった3世代ショットなどが投稿されている。
この投稿には「親子3世代で素敵」「みんな可愛い」「運動会延期からのディズニーなんて、神対応すぎる」「ほっこりする」「仲良し家族」「宝物のような時間ですね」などの反響が寄せられている。
潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
