中川翔子、双子が“スイカ＆キウイ”に変身「自然と笑顔になる愛くるしさ」「癒やし効果すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/29】タレントの中川翔子が10月28日、自身のInstagramを更新。スイカとキウイのベビー服を着た双子の姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】40歳タレント「癒やし効果すごい」息子2人のスイカ＆キウイ姿
中川は「スイカ キウイ 双子！」「妊娠中の夏に買ってたお洋服！」と綴り、双子の兄がスイカ、弟がキウイのベビー服と帽子を身につけた写真を投稿。出産前に購入した服だったため「想像つかないまま買った」というが「似合ったー！！」と嬉しそうに報告している。
中川はその他にも、双子との親子ショットや2ショット、それぞれの写真などを多数投稿。絵日記では双子の兄は「にっこりしたりじーっとママの顔みる」、弟は「キューピーヘア」「マイペース ゆっくり好きなようにする」と双子ながらもそれぞれの違いについても記している。
この投稿に、ファンからは「自然と笑顔になる愛くるしさ」「癒やし効果すごい」「可愛すぎて声出た」「双子でも違うんだ」「双子コーデもっと見たい」「次は何に変身かな」「尊い」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、スイカ＆キウイ姿の双子披露
