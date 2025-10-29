Stray Kids¡¦¥¹¥ó¥ß¥ó¡õI.N¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¿ÀÈëÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡Ä¿·AL¸Ä¿Í¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥ó¥ß¥ó¤ÈI.N¤¬¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¼«Á³¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¸½ÂåÈÇ¿ÀÀç¡É¤Î½Å¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¾¯Ç¯¤ÈÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎ¾Êý¼ê¤Ë
Íè¤ë11·î21Æü¡¢Stray Kids¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¡¢Stray Kids¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿§¤ÇºÆ¤Ó³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¡È¸½ÂåÈÇ¿ÀÀç¡É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢µî¤ë10·î28Æü¤Ë¤Ï¥¹¥ó¥ß¥ó¤ÈI.N¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Ï³¤¤Èº½ÉÍ¡¢´ä¤¬¹¤¬¤ë¹Âç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¿´¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢°Ò¸·¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ó¥ß¥ó¤ÈI.N¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤Î¾å¤ÎÇò¤¤±©¤ÈËË¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¡È¸½ÂåÈÇ¿ÀÀç¡É¤Î°ìÌ£°ã¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇStray Kids¤¬¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¼Ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDo it¡Ù¡ØDIVINE¡Ù¤ò¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à3RACHA¤Î¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¤¬Á´¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤À¸ø¼°Åª¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE¡Ù¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òStray Kids¤Î¹Âç¤Ê²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËºÆÅÙÆ³¤¯¡£
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Ï11·î21Æü14»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë