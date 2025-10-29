ZEROBASEONE、本日（29日）日本EP『ICONIK』リリース！音楽番組出演やJR東海コラボも話題に

ZEROBASEONEが、本格的に“日本制覇”に乗り出した。

ZEROBASEONEは本日（10月29日）0時、各音楽配信サイトを通じて日本スペシャルEP『ICONIK』をリリースした。

『ICONIK』は、「他人の評価に左右されず、私たちは自ら“アイコニック”な存在になれる」という強いメッセージを込めた作品。さらに高みを目指す9人の力強い覚悟を表現している。タイトル曲『ICONIK』をはじめ、『SLAM DUNK』、そして5thミニアルバム『BLUE PARADISE』のタイトル曲『BLUE』の日本語バージョンまで、全3曲が収録されている。

最近、ZEROBASEONEは日本でシンドローム級の人気を誇り、テレビ朝日『ミュージックステーション』やTBS『CDTV ライブ！ライブ！』など、主要音楽番組に相次いで出演。日本語版『ICONIK』のステージを披露し、迫力あふれるパフォーマンスで“アイコニック”な存在感を改めて印象づけた。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

さらに、ZEROBASEONEはJR東海とタッグを組み、スペシャルキャンペーンを展開している。新幹線の乗客を対象とした参加型イベントで、メンバーによる特別メッセージ動画やスマートフォン用壁紙が配信されるほか、抽選で直筆サイン入りグッズが当たる特典も用意されている。

ZEROBASEONEは、昨年3月に日本1stシングル『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビュー。わずか1週間で“ハーフミリオンセラー”を達成し、海外アーティストのデビューアルバムとしては歴代最高記録を打ち立てて話題を呼んだ。

続く今年1月に発売された1st EP『PREZENT』では、オリコン週間アルバムランキングおよび週間合算アルバムランキングの両方で1位を獲得。さらに、Billboard JAPANが発表した「2025年上半期TOP ALBUM SALES」でも4位にランクインし、確固たる人気を証明した。

日本のファンから厚い支持を受け、ZEROBASEONEは「第39回日本ゴールドディスク大賞」アジア部門で「ベスト・ニュー・アーティスト」を受賞。そして今回のスペシャルEP『ICONIK』でも、再び記録更新が期待されている。

また、本日29日と30日の2日間にわたって開催される「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR “HERE & NOW”」さいたまスーパーアリーナ公演は、熱烈な反響を受けて視界制限席まで追加販売され、圧倒的なチケットパワーを証明した。

このようにZEROBASEONEは、日本スペシャルEPの発売をはじめ、音楽番組出演やファン参加型イベント、ワールドツアーなど多方面で活動を展開し、日本での勢いをさらに加速させている。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。