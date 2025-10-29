アウトドアから日常まで対応！【コールマン】の万能リュックが頼れる相棒に。Amazonで販売中！
抜群の収納力と快適性が魅力！【コールマン】のリュックで通勤通学もストレス知らず。Amazonで販売中！
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズです。教科書や書類、着替えなどを無理なく収納できる。四角い形状のため、内部のスペースを最大限に活用できる。デッドスペースが少なく、書類やファイル、箱型のアイテムなども無駄なく収納しやすいのが特徴です。また、開口部が大きく内部が見やすいため、荷物の出し入れが容易。
撥水加工とジッパーフラップ付きで雨の日も安心。メッシュ素材の背面とショルダーベルトが快適な背負い心地を実現している。
30Lの大容量サイズで、1泊旅行や通学用としても活躍。教科書やPC、着替えなどをすっきり収納できる設計になっている。
スクエア型の形状により、無駄のないスペース活用が可能。開口部が広く中が見やすいため、荷物の出し入れもスムーズに行える。
メインコンパートメントに加え、トップやサイド、フロントにも多数のポケットを搭載。小物の整理や持ち運びにも便利な仕様となっている。
