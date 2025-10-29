ファミマの太っ腹企画！お菓子も！カップ麺も！ドリンクも！“秋”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン開催
ファミリーマートでは、対象商品を1個購入すると対象商品と引き換えられる無料引換券をもらえる“秋”の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを2025年10月28日から開催。新商品も対象になるお得なキャンペーンだ。
【写真】1週目の「1個買うと、1個もらえる」対象商品
■おトクが止まらない！物価高の救世主的キャンペーン
これまでも「1個買うと、1個もらえる」を行ってきたファミリーマート。秋のキャンペーンでは、物価高の中でも楽しくおトクに買い物をしてほしいと、人気のお菓子類も対象に。また、17種のペットボトル飲料も対象となり、よりワクワクできる内容になっている。
今回の実施期間は2週間。第1週の10月28日〜11月3日(祝)と、第2週の11月4日(火)〜10日(月)に対象商品を購入すると翌週にもらえる対象商品の無料引換券がレシートに印字される。そのレシートクーポンを翌週の11月4日(火)〜10日(月)、 11月11日(火)〜17日(月)にファミリーマートに持って行けば対象商品がもらえるという仕組みだ。
第1週の発券対象商品は17商品以上。「サントリー天然水」(550ミリリットル) や「綾鷹」(650ミリリットル) 、「午後の紅茶ストレートティー・レモンティー・ミルクティー」(500ミリリットル) などのペットボトル飲料のほか、10月28日(火)発売の「ホームパイちびだらけパウチ」も対象商品に含まれる。ちなみにもらえる引き換え対象商品は、それぞれ、「サントリー天然水 きりっとヨグ朝摘みレモン＆ヨーグルト味」(590ミリリットル)、「綾鷹」または「綾鷹 濃い緑茶」(650ミリリットル)、「午後の紅茶ストレートティー・レモンティー・ミルクティー」(500ミリリットル)、「ホームパイちびだらけパウチ」は同商品をもう1個もらえるクーポンになっている。
第2週では「アクエリアス」(500ミリリットル)を買うと、翌週サイズアップした「アクエリアス」(950ミリリットル)がもらえる。ファミマルの「だしの旨み 鴨だしそば大盛」や「あさりとキムチ味 チゲうどん大盛」を購入すると、翌週に「マルちゃん ワンタンしょうゆ味」または「マルちゃん ワンタンとんこつ」がもらえるなど、16商品が対象になる。
普段よく購入する商品はもちろん、この機会に試してみたい商品や新商品を購入するのもアリ。せっかくのお得なキャンペーンなので、ぜひ対象商品をチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
