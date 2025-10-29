2児の母・坂下千里子、“作り置き定番おかず”メインの曲げわっぱ弁当を披露「さすが！」「色合いもよくおいしいそう」
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が28日、自身のインスタグラムを更新。作り置き定番メニューの「味噌漬け豚肉」がメインの手作り弁当を披露した。
【写真】「さすが！「色合いもよくおいしいそう」定番の作り置き“味噌漬け豚肉”メインの曲げわっぱ弁当
ここ最近の投稿で、日々の生活で手作りしている弁当をたびたび紹介している坂下。
この日は「味噌漬け豚肉弁当になります」と伝え、おかずが“ぎっしり”詰まった曲げわっぱの弁当箱とラップに包んだおにぎりが並んだ写真をアップした。
味噌漬けは「子供達がよく食べてくれるので、作り置き定番メニューです」と説明し、「味噌、豆板醤、醤油、砂糖、お酒、みりんを適当に…」と使っている調味料を明かした。
おにぎりには、親交のあるタレント・柳原可奈子（39）からもらった「ふりかけ」を使ったといい「本当美味しい かなこちゃんありがとう〜!!」と感謝を記した。
この投稿に、柳原が「ちりさん食べてくださり嬉しいです〜!!!!またお会いできるのを楽しみにしてます」と反応したほか、ファンからは「さすが！」「わあー色合いもよくおいしいそう」「定番お弁当が簡単に作れるのは素晴らしい」などの声が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女（16）、10年12月に長男（14）が誕生している。
