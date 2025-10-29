加藤茶82歳、足が長い！近影にファン衝撃「細いぃぃ！」「カッコイイ服装だな」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）が27日、自身のXを更新。Gパン＆スニーカー姿の若々しいオフショットを投稿した。
【写真】細っ！足が長すぎる Gパン＆スニーカー姿の加藤茶
Xでは「11月12月が忙しいので今月もメンテナンス来ています。友人の小野寺さんのルネクリニックです。お陰様で体調が良いです」と近況を報告。
投稿した写真では、82歳とは思えない若々しいファッションで、笑顔を見せている。
これにファンは「カッコイイ服装だな」「このお年で、膝下長っ」「細くなり脚が長くなった」「足ながくてカッコええ！」「加トちゃん細いぃぃ！足私の腕くらいじゃん」などと反応している。
【写真】細っ！足が長すぎる Gパン＆スニーカー姿の加藤茶
Xでは「11月12月が忙しいので今月もメンテナンス来ています。友人の小野寺さんのルネクリニックです。お陰様で体調が良いです」と近況を報告。
投稿した写真では、82歳とは思えない若々しいファッションで、笑顔を見せている。
これにファンは「カッコイイ服装だな」「このお年で、膝下長っ」「細くなり脚が長くなった」「足ながくてカッコええ！」「加トちゃん細いぃぃ！足私の腕くらいじゃん」などと反応している。